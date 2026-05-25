Microsoft официально прекращает работу популярного приложения на всех устройствах Android

Программа полностью утратила свою функциональность.

Приложение было запущено менее четырех лет назад для работы на менее мощных устройствах и в более медленных мобильных сетях. Microsoft Outlook Lite будет официально выведено из эксплуатации на всех устройствах Android с сегодняшнего дня и больше не будет предоставлять пользователям функции электронной почты.

Технологический гигант рекомендовал всем пользователям Lite перейти на приложение Outlook Mobile, чтобы получить доступ к почтовому ящику, пишет The Sun. В заметке на своем веб-сайте Microsoft сообщила: "Приложение Outlook Lite будет полностью выведено из эксплуатации и больше не будет предоставлять функции почтового ящика начиная с 25 мая 2026 года. Чтобы продолжать пользоваться безопасной и многофункциональной электронной почтой, мы рекомендуем перейти на Outlook Mobile".

Все электронные письма, элементы календаря и вложения из Outlook Lite останутся в облачном хранилище, и доступ к ним можно будет получить при входе в Outlook Mobile.

Microsoft также подтвердила, что при выводе приложения Lite из эксплуатации ни один почтовый ящик или учетная запись не будут удалены или отключены. Outlook Lite было частично выведено из эксплуатации с октября 2025 года, и с тех пор Microsoft запретила новым пользователям скачивать это приложение.

Что такое Microsoft Outlook Lite

Приложение, запущенное в августе 2022 года, было призвано повысить доступность электронной почты благодаря созданию приложения меньшего размера, которое имело бы высокое быстродействие при сохранении основных функций.

Оно также было разработано для работы во всех сетях, включая сети 2G и 3G по всему миру. Теперь все функции Lite доступны и поддерживаются в основном приложении Outlook Mobile, что делает первое устаревшим.

Пользователи Outlook Lite не смогут получить доступ к своим почтовым ящикам в приложении с 25 мая, но могут войти в основное приложение Outlook, чтобы найти всю сохраненную информацию.

