Туристов не пускают на круизные лайнеры, если у них есть этот предмет роскоши

На круизных лайнерах обычно запрещены смарт-очки.

Путешествия на круизных лайнерах считаются одними из самых роскошных вариантов отдыха, который особенно любят зажиточные туристы.

Однако далеко не все знают, что один набирающий популярность предмет роскоши забанен на круизных лайнерах – речь идет о так называемых "умных очках".

Как пояснили на своей странице в TikTok американские блогеры Дон и Хейди, посетившие уже более сотни круизов по всему миру, такие умные технологии нарушают приватность других пассажиров, а потому круизные компании не хотят иметь с ними дело.

"Запись пассажиров без их согласия с использованием технологий вроде Meta Glasses является серьезным нарушением политики приватности. И другие пассажиры обычно жалуются экипажу на такие случаи", – предупреждают эксперты.

Кроме того, по словам бывалых любителей круизов, на пассажирских лайнерах запрещено провозить и использовать дроны – это касается практически всех круизных компаний мира. Если пассажира поймают на таком нарушении, его высадят в ближайшем порту.

Что такое смарт-очки

Умные очки (от английского smart glasses) представляют из себя портативные устройства в форме обычных очков, которые позволяют их владельцам пользоваться интернетом, отвечать на звонки, снимать фото и видео, слушать аудио и использовать функции ИИ, не доставая смартфон.

При этом такие смарт-очки обычно бувают двух видов – с камерой, встроенной в дужки, так что их практически нельзя отличить от обычных очков, а также с более очевидной встроенной линзой на стекле.

Что такое смарт-очки

