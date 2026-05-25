Россиянин, воюющий на стороне Украины, объяснил, что для него будет победой в войне

Боец не понимает, почему до сих пор не появился какой-нибудь лидер среди военных, который бы направил оружие против российской диктатуры.

В России очень много сотрудников МВД, Национальной гвардии, а в начале полномасштабной войны их было до 2 млн и 700 тыс. соответственно. Об этом рассказал один из бойцов Легиона "Свобода России" Шамиль "Шмель" Лукожев.

"Люди боятся, большинство терпит. Они ждут на своих теплых диванах, когда кто-то за них это сделает, боятся сами взять и выйти. Майдан в Украине начался, когда молодежь вышла. Молодежь избили - и тогда вышли все. Может, если отключат интернет, российская молодежь выйдет. Потому что они сейчас зависимы от интернета", - заявил он в интервью "Главкому".

"Сколько сейчас военных с оружием, с дронами, с танками… Но не хватает такого человека. Может, рано или поздно он появится. За то время, что я в Легионе, я понял, насколько сильно отличаются народы РФ и Украины. Российские пленные - это деревянные люди, которым говорят: "Бери оружие, иди умирай". И он идет, умирает. Да, попадаются такие люди, как мои побратимы, которые пришли через программу "Хочу жить". Им сказали: "Ты идешь завтра штурмовать". Они ответили: "Я не пойду". Взяли гранату, забросили офицерам в комнату и перешли к нам. Таких людей в РФ один на 100 тысяч", - отметил Лукожев.

Также он рассказал о своем отношении к истории с Евгением Пригожиным, который шел на Москву.

"Да, здесь все думали, что получится. Я видел, что украинцы поддерживали Пригожина в тот момент, когда он из Ростова шел дальше. Но получилось как в каком-то сериале", - сказал боец.

По его мнению, победа - это возвращение территории Украины к границам 1991 года.

"В то же время есть сомнительный момент. Сейчас там живут некоторые люди, которые были вынуждены принять власть той страны, чьи солдаты уже там находились. Просто потому, что они всю жизнь прожили на этой территории, построили дом или, возможно, жилье досталось им в наследство. И если вернуть территорию, то к ним начнут задавать вопросы: почему они там жили? Почему они поддерживали оккупантов? Кроме того, победа - это распад России, потому что в XXI веке, я считаю, нельзя владеть такой большой страной. Такая большая страна не может быть настолько же благоустроенной, как европейские страны. Кавказ, богатый живописными местами, будет процветать благодаря туризму. Другие регионы РФ - чем-то другим, мне трудно сказать. Я думаю, что распад России был бы лучшим вариантом. Малые регионы, полагаю, будут жить лучше отдельно, чем кормить Москву", - сказал "Шмель".

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что Украина способна выиграть войну на истощение против России, и это начинают понимать и на Западе.

