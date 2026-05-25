Россия атаковала Украину ракетами 'Циркон': Плетенчук рассказал о тактике оккупантов

Россияне усиленно прячут места размещения и запуска этих ракет.

Во время массированной атаки россияне запустили по Украине с территории временно оккупированного Крыма, в том числе ракеты "Циркон", но из-за опасений ударов со стороны ВСУ оккупанты пытаются максимально скрывать места их размещения и запуска.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, россияне используют в Крыму мобильные пусковые установки для ракет "Циркон" и уделяют особое внимание их маскировке и скрытому передвижению.

"Для того, чтобы мы не могли их обнаружить, в большинстве случаев они передвигаются исключительно в темное время суток, не используя для этого дороги общего пользования. Соответственно, места запусков засекречены", – пояснил Плетенчук.

Именно из-за такой тактики, добавил военный, "Циркон" – довольно сложная цель. Пресс-секретарь также отметил, что Россия применяет ракеты "Циркон" не по их основному назначению – они создавались прежде всего как противокорабельное оружие.

Также представитель ВМС прокомментировал ситуацию с остатками Черноморского флота РФ. По его словам, российские корабли условно можно разделить на две категории: те, которые еще способны наносить удары крылатыми ракетами по Украине, и те, главной задачей которых фактически стало выживание.

В то же время он отметил, что сейчас не может подтвердить, был ли поражен на днях в Новороссийске фрегат Черноморского флота (ЧФ) РФ "Адмирал Эссен". По данным Плетенчука, среди носителей крылатых ракет типа "Калибр" в составе ЧФ РФ остаются фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три малых ракетных корабля проекта "Буян-М" и две подводные лодки проекта 636.

В ВМС отмечают, что Россия пытается максимально беречь ресурс этих кораблей и подводных лодок, поэтому они редко выходят в море и в основном используются только для ракетных пусков, после чего сразу возвращаются на базу.

Атака россиян в ночь на 24 мая

Как писал УНИАН, в ночь на 24 мая оккупанты массированно атаковали Киев и Киевскую область, в том числе "Орешником" и "Цирконами". Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что удар России был ожидаем, почти 700 воздушных средств врага – один из крупнейших показателей массированных комбинированных ударов. Среди вражеских целей, которые отметил военный, были противокорабельные ракеты "Циркон", которые оккупанты запустили с территории АРК.

