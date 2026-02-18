США не дают Европе лицензии на производство ракет для Patriot: эксперт назвал причину

Эксперт отметил, что Европа не сможет в ближайшие два года защитить себя.

США не дают Европе лицензии на производство ракет для систем "Петриот", потому что не видят соответствующего интереса и выгоды для себя. Об этом в эфире "Киев24" сказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он отметил, что Европа не хочет тратить больше денег на свою оборону.

"Она действительно наращивает расходы, свои оборонные возможности, но темпы расходов и наращивания собственных возможностей не соответствуют вызовам времени. А вызов у нас один – РФ", – сказал Кузан.

Видео дня

По его словам, все аналитические центры отмечают, что Европа в ближайшие годы не будет готова противостоять России.

"Поэтому вопрос здесь от американских оружейников к европейцам. То есть они не дают лицензию, поскольку не видят для себя этой перспективы, не видят необходимых расходов. Поэтому здесь интерес американцев в том, чтобы европейцы покупали у них больше оружия", - подчеркнул Кузан.

При этом он подчеркнул, что есть замечательная инициатива PURL, приоритетные закупки оружия, но именно для Украины и финансирование для этой инициативы на сегодняшний день является недостаточным.

"То есть американцы могут поставлять гораздо больше оружия, но для этого действительно нужно увеличить расходы", - подчеркнул Кузан.

Дефицит ПВО: последние новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что Европа нуждается в собственном производстве ракет для систем ПВО.

Зеленский сказал, что Украина давно говорила об этом с Америкой, в частности о необходимости создать в Европе достаточное производство ракет, в том числе для "Петриотов". По его словам, были обещания лицензий, но США на это в итоге не пошли, хотя предлагалось производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе - с Румынией, с Польшей и т.д. Он сказал, что такие решения, такие производства точно смогли бы усилить всех нас, всю Европу.

До этого, 15 февраля, президент сообщал, что во время переговоров с партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности ключевым вопросом стали поставки ракет для ПВО для защиты от баллистических ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: