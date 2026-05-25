Режиссёр Комаровский признался, сколько денег он получает за съемку одного фильма

Алексей активно снимает фильмы во время полномасштабной войны.

Украинский режиссер и продюсер Алексей Комаровский, известный по фильмам "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты разведешься?", честно рассказал о своих доходах.

Он отметил, что бюджеты на фильмы иногда предоставляют инвесторы или государство. В частности, так произошло с его новым фильмом "Крещатик 48/2".

"Точный бюджет знает только исполнительный продюсер. Он меньше, чем у предыдущих фильмов. Часть средств выделило государство, а часть – частная компания", – отметил Комаровский в проекте "Ранок у великому місті".

Алексей также добавил, что подсчитать собственные гонорары от съемок ему довольно сложно. Мужчина часто сразу вкладывает заработанные средства в новую работу. Однако все же признался, какой примерно может быть эта сумма:

"Это очень сложная математика, потому что я, заработав на том фильме, уже вложился в новый... Плюс-минус где-то 10 000 долларов".

Напомним, ранее известный продюсер Алексей Комаровский оправдал Тараса Цымбалюка на фоне резкой критики после участия в романтическом шоу "Холостяк". Он отметил, что актер - высокоинтеллектуальная личность с тонким чувством юмора.

