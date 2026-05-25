Apple планирует выпустить 15 новых продуктов до конца года: что о них известно

По данным аналитиков, 2026 год может стать одним из самых насыщенных для Apple за последнее десятилетие.

Во второй половине 2026 года Apple собирается представить сразу 15 новых устройств – от дебютного складного iPhone до OLED-версии MacBook Pro. Об этом сообщает Tom’s Guide со ссылкой на инсайдеров и аналитиков отрасли.

Главной премьерой осени, как ожидается, станет iPhone-раскладушка. По слухам, телефон получит внутренний экран 7,6–7,7 дюйма, внешний дисплей около 5,3 дюйма и практически незаметную складку на экране. Также упоминается новый шарнир из жидкого металла и отказ от Face ID в пользу Touch ID. Предполагаемая цена – около $2500.

Одновременно Apple готовит Pro-линейку с новейшим 2-нм чипом A20 Pro, более компактным Dynamic Island и улучшенной камерой с переменной диафрагмой. Базовые модели iPhone 18, по данным источников, могут перенести на весну 2027 года.

Среди ноутбуков главным обновлением станет MacBook Pro с чипом M6. Источник говорит о более тонком корпусе, сенсорном OLED-дисплее и отказе от привычной "челки" в пользу нового выреза. Производство OLED-панелей якобы уже готовится на мощностях Samsung Display.

В категории планшетов ожидаются iPad mini 8 с OLED-экраном и чипсетом A20, а также обновленный базовый iPad с чипсетом A19. Apple также готовит новые часы – Apple Watch Series 12 и, вероятно, Ultra 4. Существенного редизайна пока не ожидается, но источники упоминают улучшенные датчики здоровья и более тесную интеграцию ИИ-функций.

Вот полный список устройств, которые Apple представит до конца 2026:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold (Ultra)

MacBook Ultra

Mac Studio

Mac mini

iMac 24

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

iPad 12

iPad mini

Apple TV

HomePod mini

HomePod

Home Hub

Напомним, в следующем месяце Apple представит iOS 27, которая станет первой мобильной операционной системой с прицелом на складной формат.

Ранее инсайдеры раскрыли дизайн iPhone 20 с "микро-изогнутым" экраном. Такой экран визуально сделает устройство почти полностью "безрамочным", создавая эффект цельного стекла – идея, которую когда-то продвигал Стив Джобс.

