Золото резко подорожало из-за переговоров США с Ираном: сколько стоит металл сегодня

Ожидания заключения соглашения с Ираном ослабили доллар и привели к снижению цен на нефть.

Цены на золото в понедельник, 25 мая, выросли более чем на 1%. Этому способствовал оптимизм по поводу возможного прорыва в мирных переговорах между США и Ираном. На этом фоне также ослаб доллар и произошло снижение цен на нефть, что привело к инфляции.

Как пишет Reuters, спотовая цена на золото по состоянию на утро выросла на 1,1% – до 4557,46 доллара за унцию (146,53 доллара за грамм). Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне выросли на 0,8% – до 4558,80 доллара за унцию.

Хотя президент США Дональд Трамп заявил, что "не спешит" с заключением соглашения с Ираном, инвесторы больше ориентируются на его субботние слова о том, что Вашингтон и Тегеран "в значительной степени согласовали" меморандум о мирном соглашении, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив.

Видео дня

"Трамп подпитывает надежды рынка на определенное соглашение с Ираном, которое может привести к открытию Ормузского пролива. Это давит на цены на нефть и, соответственно, поддерживает золото из-за более слабых инфляционных ожиданий", – пояснил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США либо достигнут "хорошего соглашения" с Ираном, либо "будут решать вопрос другим способом".

Доллар держался вблизи самых низких уровней за неделю, из-за чего золото, номинированное в американской валюте, стало дешевле для покупателей из других стран.

Цены на нефть, которые влияют на инфляционные ожидания, опустились до минимума за две недели. Подорожание "черного золота" обычно подпитывает инфляцию и заставляет центробанки дольше удерживать высокие ставки. Хотя золото традиционно считается защитой от инфляции, повышенные процентные ставки обычно негативно влияют на спрос на этот металл, поскольку он не приносит процентного дохода.

Между тем, серебро подорожало на 2,9% до 77,67 доллара за унцию (2,50 доллара за грамм); платина – на 1,9% до 1959,25 доллара (62,99 доллара за грамм); палладий – на 2,5%, до 1381,46 доллара за унцию (44,41 доллара за грамм).

Цены на металлы – последние новости

11 мая цены на золото пошли вниз из-за опасений по поводу инфляции после того, как мирные переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик. Дополнительное давление на рынок драгоценного металла оказало укрепление доллара. Из-за этого золото стало дороже для покупателей, использующих другие валюты.

20 мая цены на медь незначительно снизились, тогда как цены на железную руду падали несколько дней подряд. Металлы реагировали на растущие опасения, что центральные банки по всему миру перейдут к жесткой денежно-кредитной политике для борьбы с инфляцией, вызванной войной на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: