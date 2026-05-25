Невышедшая игра собрала 1 млрд долларов пожертвований – у нее все еще нет даты выхода

Разработка Star Citizen идет с 2011 года, а сбор денег – с 2012-го.

Космический долгострой Star Citizen официально преодолел отметку в 1 млрд долларов привлеченного финансирования. На разработку проекта задонатили уже более 6,5 млн человек со всего мира, пишет IGN.

Сообщается, что только за этот год разработчикам из Cloud Imperium Games удалось привлечь более $100 млн донатов. Во многом этого удалось достичь благодаря тому, что авторы продают игрокам внутриигровые корабли с дополнительными бонусами.

Чтобы понять масштаб бюджета Star Citizen, журналисты сравнили его с затратами на разработку других крупных AAA-игр. Так, GTA 5 обошлась примерно в $200 млн, Red Dead Redemption 2 – $250 млн, а Cyberpunk 2077 – $300 млн, что в сумме составляет 750 млн долларов. Удивительно, но у этих трех долгожданных игр был меньший бюджет, чем у Star Citizen.

Star Citizen остается в состоянии альфа-версии уже почти 14 лет. Несмотря на регулярные обновления и расширение контента, полноценного релиза у игры до сих пор нет. Отдельно разрабатываемая сюжетная кампания Squadron 42 также неоднократно переносилась и пока не получила точной даты выхода.

Меж тем в сети продолжаются споры о будущем проекта. Одни игроки считают Star Citizen уникальным космическим симулятором с беспрецедентным масштабом, другие называют его символом бесконечной разработки и агрессивной монетизации.

Ранее журналистам удалось узнать, как продвигается разработка Star Citizen. Выяснилось, что у них все не совсем хорошо: огромный бюджет в сотни миллиардов долларов почти закончился, а потрачен он был на временами странные вещи, вроде нового офиса в интерьерах космических кораблей из игры.

