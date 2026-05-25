Соловий рассказала, за что она благодарна Вакарчуку в начале своей карьеры

Артисты много лет сотрудничали.

Украинская певица Кристина Соловий впервые рассказала о том, за что она благодарна лидеру группы "Океан Эльзы" и своему бывшему продюсеру Святославу Вакарчуку.

Артистка отметила, что в начале карьеры ее преследовал сталкер. Из-за этого ей приходилось отменять много запланированных концертов.

"Он реально терроризировал не только меня, но и всю команду. Он писал программы, которые бронировали билеты на все мои концерты, их было невозможно приобрести. Мы их отменяли. Организаторы не хотели со мной связываться. Это был очень тяжелый период", - призналась Соловий в проекте "Ближче до зірок".

Видео дня

Однако Кристина добавила, что спасти ситуацию помог Вакарчук. Именно он обратился к своим друзьям, которые смогли повлиять на действия сталкера. Об этом моменте певица вспомнила так:

"Мне очень помог решить этот вопрос Святослав через своих влиятельных друзей. Я очень рада, что это закончилось, потому что сейчас я уже без страха об этом рассказываю".

Напомним, ранее Кристина Соловий откровенно рассказала о своем новом возлюбленном. Исполнительница также ответила на слухи о том, что якобы уже тайно вышла замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: