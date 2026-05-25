Соловий рассказала, за что она благодарна Вакарчуку в начале своей карьеры

Украинская певица Кристина Соловий впервые рассказала о том, за что она благодарна лидеру группы "Океан Эльзы" и своему бывшему продюсеру Святославу Вакарчуку.
Артистка отметила, что в начале карьеры ее преследовал сталкер. Из-за этого ей приходилось отменять много запланированных концертов.
"Он реально терроризировал не только меня, но и всю команду. Он писал программы, которые бронировали билеты на все мои концерты, их было невозможно приобрести. Мы их отменяли. Организаторы не хотели со мной связываться. Это был очень тяжелый период", - призналась Соловий в проекте "Ближче до зірок".
Однако Кристина добавила, что спасти ситуацию помог Вакарчук. Именно он обратился к своим друзьям, которые смогли повлиять на действия сталкера. Об этом моменте певица вспомнила так:
"Мне очень помог решить этот вопрос Святослав через своих влиятельных друзей. Я очень рада, что это закончилось, потому что сейчас я уже без страха об этом рассказываю".
