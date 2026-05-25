Опыт войны в Украине полностью изменил будущее НАТО, - Fox News

Война не только расширила блок географически, но и породила доктрину "НАТО 3.0".

Спустя четыре года от начала вторжения России в Украину официальные лица на всем восточном фланге НАТО все больше убеждаются в том, что будущее Альянса уже переписывается на украинском поле боя.

От беспилотной войны и киберобороны до гражданской стойкости и крупномасштабной военной мобилизации – чиновники из Восточной Европы заявляют, что Украина превратилась в одну из самых проверенных в боях армий мира, что заставляет НАТО переосмыслить методы ведения будущих войн, пишет Fox News.

К примеру, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить ежегодный саммит альянса в Анкаре в июле, что подчеркивает, насколько центральное место Украина заняла в будущем НАТО, несмотря на то, что не является членом Альянса.

Дебаты о будущем НАТО обострились совсем недавно, когда министры иностранных дел Альянса собрались в Швеции в преддверии крупного саммита НАТО в июле. При этом госсекретарь Марко Рубио назвал предстоящую встречу "одним из наиболее важных саммитов лидеров в истории НАТО".

НАТО нужно перенять "скорость" Украины

Рубио предупредил союзников по НАТО, что Альянсу не хватает мощностей по производству боеприпасов для будущих конфликтов.

Эту обеспокоенность разделил генерал-лейтенант в отставке Ричард Ньютон, который заявил, что Пентагон изучает быструю адаптацию украинской военной промышленности.

"Ряд стран берут пример с трансформации оборонно-промышленного комплекса Украины, как с точки зрения качества, так и с точки зрения колоссального увеличения количества оружия на передовой", – объяснил Ньютон, добавив, что Пентагон принимает это к сведению и работает над тем, чтобы стимулировать трансформацию американской промышленной базы

"Дабы мы могли радикально улучшить и более быстро обеспечить возможностями наши силы на местах – не за годы, а за месяцы и, возможно, даже за недели", - подчеркнул Ньютон.

США остаются в Европе

Рубио также сослался на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты сохранят дислокацию войск в Польше после возникших ранее опасений по поводу возможного сокращения сил на восточном фланге НАТО.

Выступая перед встречей НАТО, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поприветствовал заявление Трампа. "Я хочу поблагодарить президента Трампа за его заявление о том, что присутствие американских войск в Польше будет сохранено примерно на прежнем уровне, – заявил Сикорский. – Я думаю, это заставляет Путина чувствовать себя очень неуютно".

НАТО расширяется, хотя Москва всегда была против

Некоторые отмечают, что дебаты о будущем НАТО несут в себе глубокую иронию для Москвы. Одной из главных претензий кремлевского диктатора Владимира Путина перед вторжением было расширение НАТО на восток и растущие амбиции Украины по сближению с альянсом.

Москва неоднократно требовала от НАТО свернуть свое военное присутствие до уровня 1997 года и выступала против любого будущего членства Украины. Вместо этого вторжение ускорило расширение НАТО, пишет СМИ.

Финляндия официально вступила в НАТО в 2023 году, положив конец десятилетиям военного неприсоединения, а Швеция присоединилась в 2024 году после того, как вторжение России кардинально изменило подходы к безопасности в Северной Европе.

Одна только Финляндия добавила более 1285 километров прямой границы НАТО с Россией. Теперь официальные лица в Польше и Украине заявляют, что война не только расширяет НАТО географически, но и фундаментально трансформирует сам альянс.

"На протяжении десятилетий НАТО в основном фокусировалось на экспедиционных войнах и борьбе с терроризмом, – заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский. – Современная война ведется преимущественно дронами". "В мире нет армии, которая лучше Украины" понимала бы реалии сегодняшнего поля боя, добавил он.

Украинская армия - одна из самых боеспособных и грозных

Генерал в отставке Филип Бридлав, занимавший пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что война коренным образом изменила то, как военные по всему миру понимают современную войну. "Война в Украине изменила гораздо больше, чем просто понимание современной войны со стороны НАТО – она изменила понимание всего мира", – объяснил Бридлав.

Он добавил, что украинские вооруженные силы превратились в "один из самых боеспособных и грозных" организмов в Европе после многих лет борьбы с Россией, несмотря на то, что отказались от своего ядерного арсенала советской эпохи в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года.

"Сегодня большинство сходится во мнении, что Украина не просто сражается, но и отвоевывает земли у одной из самых грозных сил в мире", – подчеркнул Бридлав. Эта трансформация заметна по всей Украине. До вторжения России в Украине был один из крупнейших IT-секторов в Восточной Европе.

Сейчас Украина управляет быстро расширяющейся экосистемой военных инноваций, сосредоточенной на беспилотниках, системах борьбы с дронами, полевой связи и децентрализованном производстве оружия. Официальные лица НАТО и европейские военные все более внимательно изучают эти уроки.

Бридлав говорит, что конфликт обнажил пределы традиционной воздушной мощи и ускорил рост беспилотной войны. "Крайне важно помнить, что война в Украине в корне ведется без поддержки современной боевой авиации из-за провалов российских ВВС, – заявил он. – Вот почему война дронов выросла в такой геометрической прогрессии, ведь ни одна из сторон не смогла задействовать истинные современные воздушные возможности". Эти изменения также меняют стратегию НАТО.

США будут отвечать за другую зону

Польский оборонный чиновник Залевский рассказал, что Пентагон сейчас продвигает модель, которую польские официальные лица называют "НАТО 3.0" – концепцию, при которой Европа берет на себя большую ответственность за конвенциональную оборону, в то время как Соединенные Штаты переключают больше внимания на Китай и Индо-Тихоокеанский регион.

"Главное допущение этой концепции заключается в том, что в конвенциональном плане Европа будет защищать себя сама", – подчеркнул он. Этот сдвиг происходит на фоне того, как Польша резко увеличивает военные расходы и позиционирует себя как одну из ведущих военных держав НАТО на восточном фланге альянса.

Варшава потратила почти 5% ВВП на оборону в этом году, что является самым высоким показателем в НАТО. Польские официальные лица утверждают, что война доказала: Восточная Европа была права, воспринимая угрозу со стороны России серьезно задолго до того, как это сделали многие западноевропейские страны.

"Восточный фланг стал намного мощнее, чем даже пять лет назад, – заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий. – Мы были правы насчет природы путинского режима и агрессивной стратегии России".

В настоящее время Украина не является членом НАТО, и альянс избегает предлагать Киеву конкретные сроки вступления во время войны из-за опасений, что это может спровоцировать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Однако во всей Восточной Европе официальные лица все чаще утверждают, что будущее альянса может зависеть от Украины вне зависимости от формального членства, заявляют журналисты.

Ранее УНИАН сообщал, что план НАТО о ежегодной помощи Украине заблокировали сразу пять стран. По крайней мере семь государств-членов НАТО, которые уже тратят более 0,25% ВВП на военную помощь Украине, выразили поддержку этому плану.

Однако любые предложения, принимаемые Альянсом, требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

Кроме того, мы также рассказывали, что министр обороны Швеции поддержал вступление Украины в НАТО. Он отметил сильные стороны Украины в военном плане – опытные вооруженные силы и быстро развивающуюся оборонную промышленность.

