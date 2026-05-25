Действительно ли финики полезнее сахара: диетологи дали четкий ответ

Замена сахара на финики не делает блюдо автоматически полезным.

Финики – это минимально обработанная, более здоровая альтернатива сахару, но все же их следует употреблять в умеренных количествах.

Как пишет портал verywellhealth, наиболее существенное различие между финиками и обычным сахаром заключается в том, что цельные финики содержат клетчатку – около 1–2 граммов (г) на плод – антиоксиданты и микроэлементы, тогда как белый сахар не имеет никакой питательной ценности.

Клетчатка в цельных финиках замедляет скорость усвоения глюкозы, что приводит к более постепенному повышению уровня сахара в крови. Кроме того, антиоксиданты в финиках могут помочь уменьшить воспаление и улучшить здоровье кишечника.

В нескольких исследованиях изучалось, как употребление целых фиников влияет на уровень глюкозы в крови и реакцию инсулина. Как правило, эти исследования показывают, что финики имеют умеренный гликемический индекс, несмотря на свою сладость.

Также в некоторых исследованиях изучалось влияние полифенолов фиников (растительных соединений с антиоксидантным действием) на чувствительность к инсулину, при этом были получены данные о возможном противодиабетическом эффекте.

Рекомендуемая порция цельных фиников составляет 40 граммов, что примерно соответствует 2 финикам премиум-сорта или 4–5 обычным финикам. В целом финики по-прежнему являются источником натурального сахара, и их лучше употреблять с учетом этого, хотя они и имеют питательную ценность, которой нет у рафинированного сахара.

А что насчет финикового сахара?

Финиковый сахар – это минимально обработанный подсластитель, изготовленный из цельных сушеных фиников, измельченных в крупный гранулированный порошок. Он имеет более крупные гранулы и растворяется дольше, чем обычный сахар, что делает его более подходящим для посыпки, выпечки и смешивания, чем для добавления в горячие напитки.

Выбор между финиковым сахаром и обычным сахаром

При сравнении белого сахара с финиковым сахаром в гранулированной форме последний имеет небольшое преимущество, поскольку содержит небольшое количество микроэлементов, таких как кальций, калий и магний. Кроме того, финиковый сахар содержит антиоксиданты, такие как полифенолы, каротиноиды и дубильные вещества. Он также содержит немного меньше калорий, углеводов и граммов общего сахара на порцию.

