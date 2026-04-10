Я не думаю, что Россия успела много заработать: Зеленский о войне на Ближнем Востоке

Президент отметил, что на Ближнем Востоке и в Персидском заливе уже начинается прекращение огня, и он ждет, когда будут вновь введены санкции в отношении российской нефти.

Вряд ли война на Ближнем Востоке позволила России успеть существенно заработать на нефти. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

"Я не думаю, что Россия успела много заработать. У меня еще нет окончательной суммы, но не думаю, что это катастрофическая цифра. Если у них был дефицит в 100 миллиардов, то даже если и покрыли 15-20 процентов, весь дефицит все же не покроют. И благодаря нашим ответам по Усть-Луге и по другим объектам они сокращают объемы поставок. Мы это видим", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что уже начинается прекращение огня на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, и он ждет, когда вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было.

"Иначе каждый день будет придавать мне уверенности в том, что это была игра России: под удобным предлогом снять санкции с энергоресурсов и иметь возможность продать объекты компании "Лукойл". Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год – они банкроты. Что касается нефтяного бизнеса, то как минимум на территории Европы русским использовать эти объекты в своих интересах или продать будет невозможно. Это около 20 объектов, включая заводы в Румынии, Болгарии. Они не работают или работают так, что русским деньги не передают", – заявил глава государства.

Поэтому он не исключает, что санкции ослаблялись, в частности, для того, чтобы у России была возможность продать эти объекты:

"Если этот анализ ошибочен, то мы снова увидим жесткие санкции против энергоресурсов России, потому что именно энергоресурсами они спонсируют свою войну, которую все должны помочь завершить".

Каковы были надежды РФ от войны на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Иван Тимочко заявил, что у российского диктатора Владимира Путина были надежды, что война на Ближнем Востоке поможет ему хотя бы заработать на нефти. Но в представлениях президента США Дональда Трампа "король должен быть один", поэтому Москва фактически не смогла воспользоваться иранской войной ни экономически, ни геополитически.

Второй момент, по словам Тимочко, заключается в том, что Россия не смогла стать третьей стороной в этих переговорах именно потому, что провалилась их весенне-летняя наступательная кампания в Украине. Эксперт отметил, что невозможно выступать каким-то серьезным посредником, если ты не сумел на пятом году войны показать какой-то существенный результат.

