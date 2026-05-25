Охотится на украинские перехватчики: в ГУР раскрыли детали о новой российской 'Герань-4'

Интерактивную 3D-модель, составные части и иностранную компонентную базу нового российского реактивного ударного БПЛА"Герань-4" обнародовала украинская разведка.

Этот дрон россияне начали применять в качестве контрмеры против украинских БПЛА-перехватчиков, рассказали в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

Отмечается, что в рамках завершения подготовки к серийному производству "Герань-4" (до января 2026 года) первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта "Приморск" (Орловская область РФ) и территории бывшего Донецкого аэропорта.

Уже в этом месяце россияне начали их боевое применение для нанесения ударов по территории Украины.

По данным ГУР, для изготовления предыдущих версий реактивных БПЛА "Герань-3" противник использует планер бензиновой "Герань-2". Однако этот опыт показал, что его прочности недостаточно для полетов на больших скоростях, тем более – для маневрирования с большой перегрузкой.

"Реактивный БПЛА "Герань-4" имеет собственный новый планер с улучшенными аэродинамическими качествами, усиленной конструкцией и турбореактивный двигатель увеличенной тяги. Крылья теперь не отсоединяются от центроплана. Для уменьшения сопротивления воздуха уменьшилось количество технологических люков на корпусе", – рассказали разведчики.

Также отмечено применение двух типов турбореактивных двигателей в составе БПЛА "Герань-4". Это снятый с производства китайский двигатель Telefly LX-WP-160 (с тягой 160 кг/1600 Н) и китайский двигатель, который уже встречался на БПЛА "Герань-5" – Telefly TF-TJ2000A (тяга 200 кгс/1960 Н).

Как отметили в ГУР, новый планер "Герань-4" позволяет осуществлять активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч, а его усиленная конструкция – выдерживать значительные перегрузки. Благодаря этому дрон может развивать скорость до 500 км/ч, а высоту полета – до 5000 м. Также способен нести осколочно-фугасную/термобарическую ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) или увеличенную термобарическую боевую часть (90 кг) на расстояние до 450 км.

Бортовая система управления и ее электронная компонентная база идентичны предыдущим известным БПЛА производства АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"".

В то же время габариты нового планера "Герань-4" не изменились и составляют стандартные 3,5 м в длину и размах крыльев – 3 м.

Как писал УНИАН, в ГУР раскрыли интерактивную 3D-модель и более полусотни предприятий кооперации по производству российской боевой машины 72В6 зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Враг применяет "Панцирь" для прикрытия небольших важных районов, точечных военных и промышленных объектов, усиления группировок противовоздушной обороны на малых и предельно малых высотах от массированных ударов средств воздушного нападения. ЗРГК "Панцирь-С1" еще в 2023 году были размещены на крышах зданий в центре Москвы, в том числе для прикрытия Кремля. Основное боевое средство комплекса – боевая машина, на которой установлены средства обнаружения, сопровождения и поражения.

