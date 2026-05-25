Настоящая медитация: дзен-монахи поделились упражнениями, которые помогают 'разгрузить' мозг

Повторяющиеся и физические действия могут стабилизировать нервную систему.

Дзен-монахи и психологи уверяют, что физическая работа, такая как подметание, мытье пола или наведение порядка, оказывает положительное влияние на психическое здоровье. Как пишет ziare.com, эти задачи позволяют уму свободно блуждать, давая конкретное ощущение удовлетворения от выполнения повседневных дел.

По словам клинического психолога Холли Шифф, процесс уборки может быть успокаивающим и почти медитативным.

"Повторяющиеся и физические действия, такие как уборка, могут стабилизировать нервную систему, поскольку они предсказуемы, структурированы и дают четкое ощущение завершенности. Это дает людям чувство контроля и стабильности. Кроме того, результат виден сразу, а это может быть удовольствием, которого не дают многие когнитивные или эмоциональные задачи", - подчеркнула она.

В частности, ученики дзен или монахи "усуи" проводят много времени, убирая и наводя порядок.

"Мы подметаем пыль, чтобы избавиться от мирских желаний. Мы убираем грязь, чтобы освободиться от привязанностей. Время, которое мы проводим, тщательно убирая каждый уголок храма, приносит огромное удовольствие", - написал Шокей Мацумото, буддийский монах из Киото, Япония, в своей книге "Руководство монаха по чистоте дома и ума".

В то же время тем, кто ненавидит уборку и считает ее очень обременительной, может быть полезно сосредоточиться на самом процессе, а не на списке задач.

"Для людей, которые воспринимают уборку как тяжелый труд, изменение заключается не в том, чтобы заставить себя полюбить ее, а скорее в том, чтобы изменить свое отношение к ней", - говорит Шифф.

Также эксперты советуют не пытаться все закончить в спешке, нужно обращать внимание на движения тела, их ритм или на такие вещи, как температура воды.

"Если вы замедлите темп и сосредоточитесь на сенсорных аспектах, эта деятельность может начать работать скорее как упражнение на осознанность", - объяснила психолог.

В свою очередь, для некоторых людей уборка может быть возможностью освободить ум. По словам Мацумото, уборка является формой заботы о себе и мире.

"В нашей практике мы не рассматриваем уборку как задачу, с помощью которой мы контролируем окружающую среду. Мы рассматриваем ее как уход за пространством, в котором живем. Когда мы убираемся, мы заботимся о нашем расширенном "я". Это способ заботиться об отношениях между нами и миром", - подчеркнул он.

Мацумото добавил, что вместо того, чтобы стремиться к совершенству, попробуйте принять несовершенство без тревоги.

"Спокойствие заключается не в конечном состоянии идеального порядка, а в скромном и постоянном процессе освобождения пространства и нашего ума. Иногда ощущение перегрузки исходит не от самой задачи, а от того, что она символизирует. Это может быть давление времени, самокритика или другие тревоги", - отметила Шифф.

Психолог советует разделить работу на очень мелкие и четкие этапы, чтобы преодолеть это препятствие.

"Для начала выберите одну поверхность, одну задачу или одну комнату. Значительная часть ощущения перегрузки исходит от ожидания всей работы, а не от первого шага как такового", - добавляет она.

В то же время Мацумото подытожил:

"В чистом пространстве, даже когда убиравшего человека уже нет, мы можем почувствовать заботу и внимание, которые он вложил в это место. Это внимание создает ощущение спокойствия и безопасности, подобно тому, почему священные места, такие как храмы, воспринимаются иначе, чем переполненные улицы".

