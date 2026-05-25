Слухи о переговорах ЕС и России раскрывают важную правду о войне в Украине, - The Guardian

Украинцы знают, что Россия находится в критическом состоянии и что Европа их поддерживает.

В последнее время начали активно циркулировать слухи о возможных переговорах Европейского Союза с Россией и ведутся дискуссии о том, какие бывшие европейские деятели должны представлять ЕС на мирных переговорах с Россией.

Как пишет Натали Точчи в колонке для The Guardian, пока дискуссия имеет абстрактный характер, поскольку переговоров не предвидится, и война на Украине продолжается.

"Однако, даже если пустые разговоры евро о том, кто из надежных переговорщиков мог бы вести переговоры с Владимиром Путиным, преждевременны, они раскрывают более глубокую правду о происходящем… С конца 2022 года я не испытывала такой уверенности", - пишет она.

Автор отмечает, что у украинцев нет иллюзий относительно войны. Они пережили разрушительную зиму, в течение которой Россия разрушила большую часть их энергетической инфраструктуры, и ожидают еще одной ужасной зимы впереди, при этом многие опасаются, что Москва переключит свой удар и на инфраструктуру водоснабжения. Украинцы также осознали предательство со стороны США, и считают само собой разумеющимся, что военная поддержка США, которая сократилась после возвращения Трампа к власти, не возобновится.

Они также предполагают, что временная приостановка санкций США в отношении российской нефти станет постоянной.

"В более широком смысле, они не верят, что война скоро закончится. На самом деле, большинство считают – как и я – что пока Путин остается у власти, она будет продолжаться. Украинцы также не считают, что в нынешних условиях им удастся отвоевать значительные части оккупированных Россией территорий", - пишет она.

Но при этом украинцы также видят, что российская военная машина движется все медленнее и медленнее, почти останавливаясь. И трещины в российской экономике становятся все более заметными:

"Это не означает, что Путин остановится - но это укрепляет уверенность украинцев в своей способности продолжать сопротивление".

Не последнюю роль здесь играют и достижения украинской оборонной промышленности. Если четыре года назад Украина полностью зависела от военной поддержки из-за рубежа, то сегодня около 60% военных возможностей, используемых украинскими войсками, производятся внутри страны. И очередь европейских оборонных компаний, стремящихся к партнерству с украинскими коллегами, продолжает расти.

"Украинцы теперь уверены, что европейские правительства их не бросят, и эта уверенность укрепилась после свержения Виктора Орбана, ставшего рупором Путина и троянским конем в Брюсселе. Это не имеет ничего общего с верой в доброту европейских сердец или доверием к солидарности… Тем не менее, украинцы чувствуют, что европейцы поддержат их, основываясь на трезвой оценке того, в чем заключаются европейские интересы", - отмечается в статье.

Переговоры ЕС и России

В обсуждениях вероятных кандидатур для переговоров фигурируют имена бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Меркель уже заявила, что не желает участвовать в таких переговорах, поскольку, по ее мнению, Евросоюз не использует все свое дипломатическое влияние для содействия прекращению войны РФ против Украины.

В свою очередь Стубб, отвечая на вопрос, готов ли он быть представителем Европы на переговорах, сказал, что "на этот вопрос нельзя ответить отрицательно".

При этом он подчеркнул, что можно начать обсуждать мир только тогда, когда Россия согласится прекратить огонь.

