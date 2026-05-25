Один из элементов перелома в войне: ветеран АТО о перерезании трассы из Донецка в Крым

В настоящее время зона в 200 километрах от линии фронта уже перестает быть безопасной, подчеркнул эксперт.

Украине удалось нивелировать один из крупных "пробелов" в войне с РФ. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV, имея в виду наращивание ударов "мидлстрайками" по российским целям.

"Мы уложились в дипстрайки и, конечно, мы уложились в FPV для килл-зоны. А вот между зоной поражения и зоной дальнего поражения оставалась эта прифронтовая полоса, 50-200 километров. А именно в этих 200 километрах сосредоточена непосредственно вся фронтовая логистика. А наши компании по каким-то причинам в мидлстрайки долгое время не вкладывались", - пояснил Дикий.

Он добавил, что Силы обороны постепенно создают так называемую зону поражения уже на расстоянии до 200 километров от линии фронта. Что создает проблемы не только для вражеской логистики, но и для командных пунктов противника.

"И это один из элементов перелома в войне. То, что эта 200-километровая зона за зоной уничтожения перестает быть зоной спокойной логистики, перестает быть зоной укрытия. А становится фактически такой расширенной зоной уничтожения. Еще не такой, где можно за каждым их солдатом гоняться. Но такой, где поезда уже не проходят. А именно на железной дороге базируется вся их серьезная логистика. Следующий шаг - не будет проходить и каждый грузовик. И тогда не 50 километров, а 200 нужно будет закрывать осликами и пешаками. Это то, что сейчас происходит. Когда мы достаточно масштабируем количество мидлстрайков - это будет одним из элементов завершения боеспособности их армии", - добавил Дикий.

Ранее о том, что Силы обороны усилили удары по оккупированной части юга Украины, сообщил OSINT-аналитик Clément Molin. По его словам, украинские пилоты активно работают в зоне до 150 километров по топливным автоколоннам, военной технике и логистическим хабам в тылу РФ.

Между тем "Милитарный" также отмечает наращивание ударов Сил обороны Украины на среднюю дистанцию. Эксперты отмечают, что украинским защитникам благодаря этому удалось взять под прицел ключевые трассы, ведущие из России в оккупированный Крым.

