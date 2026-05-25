Почему люди, которые всем помогают, часто не имеют близких друзей: объяснение психологов

Часто такие люди не делятся своими переживаниями.

Человек, который всегда отвечает на звонок, - это тот друг, к которому все обращаются в трудную минуту. Однако у такого человека возникает мысль: если бы это случилось со мной, кому бы я сейчас позвонил/а. Об этом пишет bolde.

В большинстве случаев она не отвечает на этот вопрос, мысль появляется, задерживается на секунду, а затем снова исчезает.

"В обычный день с этим ничего не поделаешь, и им нужно возвращаться к своим делам. Но эта мысль приходит в голову уже годами, и они начали замечать, что она появляется, и это уже является определенной информацией. Они - первые, кому звонят, когда что-то рушится. Представьте момент, когда брак друга заканчивается. Звонит телефон. Друг пролистывает контакты и выбирает имя, и это имя - их", - объясняют в материале.

Однако человек, который получает все эти звонки, лишь слушает и поддерживает, а не выливает свои собственные переживания и не признается, что у него был тяжелый день.

"Эти отношения имеют определенную форму, и эта форма ставит их в роль слушателя, из которой они не совсем знают, как выйти. Поэтому близость реальна, но только в одном направлении. Друг чувствует близость к ним, потому что много о себе рассказывал. Они же не чувствуют такой же близости, потому что ничего о себе не рассказывали. И к тому времени, как они замечают эту асимметрию, такая ситуация длится уже десять лет, и изменить ее было бы все равно что попросить друга научиться совершенно новому способу дружбы", - добавляют в публикации.

Они научились этому в том доме, где выросли

Почти никто не становится таким слушателем во взрослом возрасте. Это то, что такие люди делали с самого детства. В основном дома происходило одно из двух - либо был отец или мать, которыми нужно было управлять, и ребенок взял на себя роль опекуна, прежде чем у него появилась такая необходимость.

"Или в семье царило негласное правило, что кто-то из детей должен быть стабильным, и именно этого ребенка выбирали. Эту модель называют "парентификацией" - семейной ситуацией, когда ребенок берет на себя взрослые эмоциональные или практические обязанности, часто незаметно, часто до того, как кто-то это заметит", - отмечает bolde.

Таким образом этот человек становится тем другом, который выслушивает, тем коллегой, который берет на себя разочарования всех остальных, тем партнером, который чувствует настроение в комнате и подстраивается под него.

В то же время такие люди испытывают одиночество, а именно отсутствие того, кто, услышав твой голос в трубке, в первую очередь спросит, как у тебя дела, и дождется ответа.

"Они подарили это десяткам людей. Но сами, по сути, никогда не получили этого в ответ. Звонок, которого они ждут, не приходит", - добавляет издание.

