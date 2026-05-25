Известный блогер-сплетник назвал причину развода Потапа и Насти Каменских

Экспара прожила в браке семь лет.

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал вероятную причину разрыва Потапа и Насти Каменских.

Напомним, что звездная чета объявила о своем расставании в начале мая. Тогда они не стали вдаваться в подробности, а лишь сделали совместный пост в сети.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все подходит к концу. "Как ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Комментариев не будет", - писали артисты.

Видео дня

Но на днях Беспалов получил информацию от инсайдера, у которого подруга дружит с Потапом.

"На прошлой неделе Потап за барной стойкой рассказывал, что Настюха окончательно "злилась" из-за того, что у него закончились деньги, и он уже не в состоянии покрывать ее расходы. Хотя они давно не вместе, но он ее все еще любит, поэтому с деньгами был щедр", – рассказал блогер-сплетник на своем YouTube-канале, цитируя сообщение от инсайдера.

Также в сообщении говорилось о том, что Каменских якобы переживала за гонорары от музыкальных каталогов.

"У Насти есть страх, что она может потерять музыкальный каталог своих песен. Но, когда поняла, что все ок, то можно давать заднюю. Музыкальный каталог артиста приносит солидные ежегодные гонорары", - добавил Богдан.

К слову, сами Потап и Настя Каменских официально не комментируют свой развод. Однако недавно артисты заявили, что снова будут выступать в дуэте после девятилетней паузы. Первый концерт у них запланирован уже на конец этого года.

Напомним, ранее рэпер Потап рассказал, за что его полюбила Настя Каменских.

Вас также могут заинтересовать новости: