Готовится ли РФ к наступлению из Беларуси: эксперт назвал факторы, которые укажут на это

В первую очередь речь идет о переброске дополнительных контингентов российских войск, но пока этого не наблюдается.

Существует несколько факторов, которые будут свидетельствовать о возможности нового наступления российских захватнических войск с территории Беларуси.

Об этом полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, сказал в эфире Espreso и Slawa.TV. Эксперт отметил, что когда в 2022 году оккупанты вошли из Беларуси в Украину, они не могли маневрировать из-за ландшафта местности, и с тех пор он не изменился.

"При существующих условиях и в той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, говорить о каком-либо вторжении невозможно", – подчеркнул Грабский.

При этом он добавил, что планы для такого вторжения существуют, и они отрабатываются на территории Беларуси, хотя сил и средств для этого нет.

Вместе с тем, он перечислил факторы, которые будут определять изменение состояния боевой готовности или определять подготовку к вторжению.

"Первое – это перемещение на территорию Беларуси дополнительных контингентов российских войск, чего мы сегодня также не наблюдаем. И мобилизация на территории Беларуси, которая планируется и отрабатывается начиная уже с апреля 2022 года. На сегодняшний день такой возможности и таких признаков мы не видим", – подчеркнул Грабский.

Также эксперт добавил, что невозможно скрыть перемещение и развертывание войск.

Возможность подготовки нападения на страны Балтии и Польшу

Отдельно, говоря о подготовке военной инфраструктуры, Грабский отметил, что не стоит рассматривать это только с точки зрения агрессии против Украины. Он предположил, что Москва может решить начать боевые действия против стран Балтии или против Польши через некоторое время.

"Пограничная зона между Украиной и Беларусью станет зоной, в которой Украина может оказывать помощь союзникам, вступившим в вооруженную борьбу с агрессором. И поэтому укрепление с точки зрения логики российских агрессоров, укрепление тыловой полосы для них также имеет большое значение", – подчеркнул Грабский.

Лукашенко не решает, будет ли Беларусь вступать в войну

Как отмечает эксперт, ни о какой независимой политике Беларуси речи не идет, поэтому все разговоры и встречи с Александром Лукашенко не имеют никакого смысла:

"Он не тот человек, который принимает решение о вступлении или не вступлении Беларуси в войну.

В частности, по его словам, Беларусь уже находится в состоянии войны с Украиной, поскольку оказывает полную поддержку российским оккупантам. С белорусской территории осуществляется контроль и управление "Шахедами", которые летят для нанесения ударов преимущественно по западным областям Украины.

"Беларусь уже является частью войны. Просто на ее территории не ведутся активные боевые действия", – отметил Грабский.

Вместе с тем, по его мнению, поскольку Беларусь не является самостоятельным государством, нет никакого смысла говорить о том, что существуют какие-то самостоятельные вооруженные силы Беларуси.

"Есть смысл говорить о вооруженных формированиях на территории Беларуси как о белорусском корпусе московской армии, и не более того. На сегодняшний день, даже если предположить, что весь белорусский корпус московской армии будет задействован против Украины, его боеспособность равна нулю", – подчеркнул Грабский.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман считает, что в настоящее время на границе с Украиной со стороны Беларуси собрано небольшое количество военнослужащих, которые не представляют угрозы полноценного вторжения.

Подобное мнение разделяет военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезенев, поскольку в настоящее время не наблюдается возможности осуществления российскими захватчиками масштабной атаки с территории Беларуси.

