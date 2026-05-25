Не Киевская и не Львовская области: где в Украине больше подорожали однокомнатные квартиры

Наибольший рост цен на однокомнатные квартиры наблюдался в западных и восточных областях.

Наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области – на 10% в долларах – до 51,5 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Недвижимость", которые имеются в распоряжении УНИАН.

Также значительный рост цен зафиксирован в следующих областях:

Закарпатская – на 7% – до 71,3 тыс. долл.;

Харьковская и Сумская – на 6% – до 25,1 тыс. долл. и до 20,8 тыс. долл. соответственно;

Винницкая и Хмельницкая – на 5% – до 52,1 тыс. долл. и до 40,1 тыс. долл. соответственно.

Также есть области, где медианные цены росли умереннее – в пределах 1-4% в долларах. Например, на 4% подорожали квартиры в Днепропетровской (до 25,7 тыс. долл.) и Ивано-Франковской областях (до 49,4 тыс. долл.).

Видео дня

Цены подскочили на 3% во Львовской (до 66,6 тыс. долл.), Киевской (до 49,7 тыс. долл.), Николаевской (до 19,2 тыс. долл.) и Полтавской областях (до 36,9 тыс. долл.).

В ряде областей цены изменились незначительно в период с января по апрель 2026 года. Так, на 2% подорожали квартиры в Одесской (до 46,2 тыс. долл.), Запорожской (15,1 тыс. долл.), Житомирской (до 45,2 тыс. долл.) и Кировоградской областях (до 25,8 тыс. долл.).

Подорожание на 1% фиксировалось в Черновицкой (до 57,4 тыс. долл.) и Волынской областях (до 49,8 тыс. долл.).

При этом снижение цен на покупку однокомнатных квартир зафиксировали в нескольких областях:

Черкасской (до 41,9 тыс. долл.) – снижение на 1%;

Черниговской (до 32,1 тыс. долл.) и Херсонской (до 14,5 тыс. долл.) – снижение на 2%;

Ривненской (до 55 тыс. долл.) – снижение на 4%.

Наибольшее подорожание однокомнатных квартир наблюдалось в западных и восточных областях. Так, самые высокие темпы роста медианных цен фиксируются в Тернопольской – до 10% и Закарпатской – до 7%, что может быть связано с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах. А в Харьковской и Сумской областях цены выросли до 6% в долларах, в частности из-за спроса со стороны ВПЛ, которые переезжают из зон активных боевых действий.

Цены на жилье в Украине – последние новости

В апреле цены на жилье в Украине продолжали расти. В новостройках стоимость квадратного метра увеличивалась практически по всей стране. На вторичном рынке динамика была неравномерной, а аренда оставалась стабильно высокой в крупных городах и западных регионах.

На первичном рынке жилья в Украине средняя стоимость квадратного метра по состоянию на апрель колебалась в пределах 900–1 400 долл., что соответствует примерно 39–61 тыс. грн.

Вас также могут заинтересовать новости: