Россия изменила направление запуска 'Цирконов': эксперт объяснил, что это значит для Киева

Patriot способны сбивать этот тип ракет, подчеркнул эксперт.

Российские оккупанты начали запускать свои противокорабельные ракеты "Циркон" с северного направления. И один из лучших вариантов противодействия этому - уничтожать пусковые установки врага. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

"Выявлять позиции и наносить соответствующие удары по ним, хотя это будет крайне сложно. Потому что, к сожалению, у нас нет высокоскоростных средств поражения, таких как крылатые или баллистические ракеты. И, соответственно, полноценный удар нанести не сможем. Но путем агентурной разведки или с помощью спутниковой разведки союзников нужно выявлять позиции этих ракет и наносить упреждающие удары", - сказал аналитик.

Он добавил, что Украине будет довольно сложно сбивать такие ракеты, если они будут лететь в Киев. Поскольку время на реакцию с момента их запуска минимально. В то же время он отметил, что у Украины есть средства для борьбы с этими ракетами.

Видео дня

"Все равно ракета, чтобы долететь, должна подняться на большую высоту. В любом случае мы эту ракету увидим, и Patriot на нее отреагирует. То есть времени на реакцию у Patriot будет достаточно, даже если ее запустят буквально в 10 километрах от границы. Ведь для того, чтобы развить скорость, эта ракета должна подняться на высоту. Чтобы после этого пикировать на цель", - добавил эксперт.

Он также отметил, что "Цирконы" пока не являются основной угрозой для Воздушных сил Украины. Романенко пояснил:

"Там небольшая боевая часть, в общей сложности где-то 150 килограммов, из них взрывчатки до 40 килограммов. И даже будет меньше, если боевая часть сделана проникающей. То есть проникающая боевая часть должна быть изготовлена из очень прочной стали и должна быть толстой. Поэтому средства защиты - это уничтожение пусковых установок или нанесение ударов по заводам, выпускающим эти ракеты".

Он также отметил, что о возможностях РФ запускать "Цирконы" с земли стало известно еще в ноябре 2022 года, когда враг сообщил о создании соответствующих установок.

"Это несложно. Эта ракета имеет контейнерное исполнение. Это означает, что она поставляется в войска не как ракета в чехле или в какой-то коробке, а в контейнере. Этот контейнер прямо вставляется в пусковую установку, и с пусковой установки осуществляется ее запуск. То есть не таким образом, как, например, "Искандеры". Искандеры, там две ракеты на пусковой установке. А здесь (в Цирконе, - УНИАН) герметичная пусковая установка, которая может быть запущена с земли или с подвижной пусковой установки, самоходной пусковой установки", - отметил Романенко.

Российский "Циркон": что известно

Напомним, российские оккупанты использовали ракеты "Циркон", в частности, во время массированной атаки в ночь на 24 мая. По данным Воздушных сил, во время этого удара РФ применила три таких ракеты, ни одна из них не была сбита.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что во время этой атаки РФ применила значительное количество баллистических средств поражения, что затруднило процесс сбивания целей. Также сбивание затруднило то, что РФ запустила различные средства поражения с разной скоростью и траекторией, которые летели в одно место.

Вас также могут заинтересовать новости: