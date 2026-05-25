Голубая крошка: ученые открыли новый вид осьминога

Помимо редкого окраса, это существо отличается необычно мягкой кожей и толстыми щупальцами с одним рядом присосок.

Голубой сверху, темно-фиолетовый снизу и размером всего с мяч для гольфа - вблизи Галапагосских островов на дне океана исследователи обнаружили новый вид осьминога. Его короткие щупальца длиной всего три-четыре сантиметра имеют примерно по 30 присосок каждое, пишет Der Spiegel.

Впервые необычное существо заметили во время экспедиции в 2015 году на глубине почти 1800 метров, когда ученые Фонда Чарльза Дарвина исследовали морское дно с помощью дистанционно управляемого подводного робота. Тогда сняли на видео трех маленьких осьминогов, одну самку выловили для дальнейших исследований. Теперь новый вид официально описали в научном журнале Zootaxa под названием Microeledone galapagensis.

"Я сразу поняла, что это что-то действительно особенное", - рассказала эксперт по осьминогам Джанет Войт, которую попросили идентифицировать неизвестного моллюска. Кураторка естественнонаучного музея Field Museum в Чикаго стала главной автором научной работы.

Сначала исследовательница получила только фотографии миниатюрного осьминога, а впоследствии - и его законсервированное тело.

"Когда он прибыл, я подумала: "Боже мой, какой же он красивый", - вспоминает Войт.

Ученые предполагают, что необычная окраска выполняет защитную функцию - если осьминог ловит добычу, излучающую свет, это может привлечь внимание хищников. Темная нижняя часть тела, вероятно, помогает поглощать этот свет и маскировать животное.

Помимо редкого голубого цвета, у "малышки" есть и другие особенности. В частности, она отличается необычно мягкой кожей на верхней части тела, а ее толстые щупальца с одним рядом присосок не такие, как у большинства других известных видов осьминогов. Говорят, что наиболее близкий по внешнему виду вид обитает у побережья Уругвая - фактически в другом океане, на противоположной стороне Южной Америки.

Обычно для точного определения вида осьминога ученым приходится вскрывать животное, чтобы исследовать его клюв, ротовой аппарат и внутренние органы. Однако на этот раз у исследователей был только один экземпляр, и они не хотели его повреждать.

Вместо этого команда создала тысячи высокоточных изображений с помощью микрокомпьютерной томографии и на их основе построила 3D-модель осьминога. Это позволило детально изучить даже мельчайшие особенности внутреннего строения животного без необходимости его вскрытия.

