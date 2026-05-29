Может ли Украина самостоятельно производить ракеты для ЗРК Patriot: анализ эксперта

Ранее президент Зеленский просил США выдать соответствующие лицензии.

Украина вполне способна наладить у себя производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, но это потребует довольно длительного времени. Такое мнение в интервью УНИАН высказал эксперт по оружию, главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

По его словам, на развертывание собственного производства зенитных ракет для "Пэтриотов" Украине понадобится около 10 лет. При этом аналитик ссылается на опыт соседней Польши, которая подписала с американцами соглашение о постепенной локализации такого производства в 2019 году.

"Заказываем две усиленные батареи Patriot – фактически четыре комплекса – примерно за 4,7 млрд долларов. Подписываем офсетные соглашения о постепенной локализации производства отдельных компонентов в стране. Начинаем изготавливать термоэлементы для транспортно-пусковых контейнеров, энергоагрегаты, другие небольшие компоненты, например, микродвигатели поперечного маневрирования для ракет PAC-3 MSE. На последнее уходит 7 лет", – рассказывает Катков.

Видео дня

Дефицит "Пэтриотов"

Как писал УНИАН, накануне в СМИ появилась информация о том, что президент Украины обратился с письмом к президенту США и Конгрессу с просьбой срочно предоставить зенитно-ракетные комплексы Patriot и ракеты-перехватчики к ним. При этом Зеленский ссылался на дефицит имеющихся запасов этих систем в Украине на фоне усиления российских обстрелов.

Также мы писали, что нехватка зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним – это проблема глобальная, а не сугубо украинская. После обострения ситуации на Ближнем Востоке Пентагон решил увеличить производство таких ракет до 2000 в год, но пока заводы еще не достигли этих объемов, а потребность в них огромна во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: