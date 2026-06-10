'Можем поставить ВПК России на колени': эксперт оценил возможности украинской баллистики

В России еще меньше опыта борьбы с баллистическими угрозами, отметил эксперт.

Украина может поставить российский военно-промышленный комплекс на колени. Основной вызов – производство твердотопливных двигателей для наших баллистических ракет. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Украинского радио".

"Оно (топливо – УНИАН) у нас раньше было на Павлоградском химическом заводе. Павлоград, к сожалению, очень близко к линии фронта. Поэтому компания Fire Point будет производить эти двигатели в Дании, чтобы обезопасить их от ракетных ударов или возможных диверсий. Возможно ли это сделать? У меня нет никаких сомнений, что это абсолютно реально и мы это увидим", – сказал он.

По его словам, трудно прогнозировать, сколько будет ракет, но есть надежда, что мы увидим до десятка, а возможно и несколько десятков ракет в месяц.

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В то же время Нарожный пояснил, что потенциал России составляет от 60 до 100 ракет, которые они способны производить. Наши возможности будут меньше, но даже с таким количеством ракет мы способны поставить российский ВПК на колени.

Что касается противодействия таким ракетам, то, как пояснил эксперт, речь идет исключительно о сверхсовременных комплексах – С-400, С-500, которых в России очень мало.

"Так же, как мы все следим за тем, как Украина получает очередной комплекс Patriot, как на высшем уровне идут переговоры по ракетам, точно такая же ситуация в России. Да, у них ракет больше, но этих комплексов у них примерно 50 штук. А территории, которые им нужно прикрывать, гораздо больше", – сказал эксперт.

Кроме того, Нарожный пояснил, что по сути, широкомасштабные испытания Patriot были проведены в Украине. До этого такого массового опыта работы против баллистического вооружения не было.

"В России еще меньше опыта работы против баллистических угроз. Они никогда не воевали с врагом, у которого было баллистическое вооружение. Поэтому как эти С-400 и С-500 будут справляться с баллистикой – еще вопрос. И мы знаем, что на самом деле у них огромные проблемы и с крылатыми ракетами, и с украинскими дронами, потому что был опыт попадания и уничтожения этих систем таким вооружением. Поэтому это вопрос, на который нет ответа, если будут лететь десятки ракет. Но повторюсь, у россиян даже близко нет того количества систем, которое им нужно для того, чтобы закрыть всю территорию", – отметил эксперт.

По его словам, они могут частично закрыть Москву, Санкт-Петербург, Калининград, временно оккупированные территории. Но большинство их предприятий ВПК разбросаны по всей территории России и прикрыть даже 10% своих производств они банально не могут.

"Панцири" же, как продолжил Нарожный, могут сбивать ракеты, но исключительно крылатые и исключительно на небольшом расстоянии.

"Здесь как раз важный момент в том, что Patriot и С-400 – это ЗРК большого радиуса действия, на расстоянии 140+ км. И когда мы говорим о баллистической ракете, то нужно прикрывать огромную территорию. Например, город Москва. Там пусковая установка может стоять в одной части города, а сбивать ракету – в совершенно другой. А "Панцирь" – это ЗРК малого радиуса действия, кажется, до 15 км. И он может сбивать только дроны и крылатые ракеты, баллистику он сбивать не может", – резюмировал он.

РФ сформировала новую дивизию ПВО Москвы

Как сообщал УНИАН, в 2025 году россияне сформировали новую дивизию противовоздушной обороны для защиты Москвы, в состав которой входит полк на комплексах С-500 "Прометей" и бригада, укомплектованная комплексами "Панцирь". Штаб новой дивизии противовоздушной обороны столицы страны-агрессора создан в населенном пункте Павшино Московской области.

До февраля 2022 года 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны Москвы насчитывала всего три дивизии. В частности, это были 4-я дивизия в составе четырех зенитно-ракетных полков и одного радиотехнического полка со штабом в Долгопрудном, 5-я дивизия в составе четырех зенитно-ракетных полков и одного радиотехнического полка со штабом в Петровском, а также 9-я дивизия противоракетной обороны со штабом в Софрино-1.

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