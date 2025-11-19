Его цена может достигать 32 млн евро за единицу.

Вооруженные силы Германии впервые за 33 года получат изготовленный с нуля боевой танк. Речь о Leopard 2A8, который представила оборонная компания KNDS Germany.

Немецкое издание Hartpunkt рассказывает, что после церемонии выкатки с завода танк отправится на испытания, и уже потом на баланс Бундесвера начнут поступать дальнейшие серийные образцы. Ожидается, что первым оператором новых танков будет 45-я бронетанковая бригада. Сейчас она развернута в Литве для сдерживания РФ.

Украинский ресурс Defense Express отмечает, что такие новости являются значимым событием, поскольку ранее для Бундесвера только проводилась модернизация машин. Теперь же, впервые с 1992 года, ожидается получение совершенно новых танков.

"В целом страна заказала 123 Leopard 2A8, которые должны поступить на вооружение в период с 2027 по 2030 годы. Это поможет запланированному расширению немецкого войска, которое предусматривает увеличение численности и закупку различной техники", – говорится в материале.

Отмечается, что новые танки от KNDS Germany приобрели Литва, Нидерланды и Чехия. Речь идет об общем количестве в 257 единиц. Также до конца года к ним присоединятся 44 единиц для Хорватии.

Заказала 44 единицы и Швеция, а соседняя Норвегия купит 54 танка. Первый Leopard 2A8 для норвежских сил тоже выкатили с завода на этой же церемонии. В целом же по состоянию на сейчас есть заказ на 355 таких новых танков. Компания планирует производить по 58 единиц в год.

Танк Leopard 2A8 – характеристики

Новые танки Leopard 2A8 будут иметь комплекс активной защиты, усиленное бронирование крыши и модульную защиту башни и шасси. Кроме того, они оснащены цифровой системой управления огнем с обновленными прицельными средствами.

Весит новый танк почти 70 тонн. Тянуть этот вес должен двигатель мощностью 1500 л.с., пишут в Defense Express.

"В целом вся модификация серьезно основывается на предыдущих итерациях танка, таких как 2A7HU, 2A7V и 2A7A1. Из самого заметного унаследованного оборудования – обновленная 120-мм пушка 120mm/L55A1, которая способна использовать самые современные боеприпасы, включая программируемые осколочно-фугасные", – объясняется в материале.

Авторы констатируют, что Leopard 2A8 выглядит как действительно мощное средство. Однако его цена может достигать 32 млн евро за единицу. Этот факт, а также темпы производства поднимают вопрос об актуальности такой машины на поле боя.

