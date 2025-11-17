FCAS приблизился к краху из-за затяжного конфликта между Airbus и Dassault Aviation.

Германия и Франция рассматривают радикальное сокращение своего крупнейшего оборонного проекта - Системы боевой авиации будущего(FCAS) стоимостью €100 млрд, пишет Financial Time.

Страны могут отказаться от планов совместно строить истребитель нового поколения и сосредоточиться на другом ключевом элементе программы - системе командования и управления "боевое облако".

Французские и немецкие чиновники признают, что FCAS приблизился к краху из-за затяжного конфликта между Airbus и Dassault Aviation по распределению работ над будущим самолетом.

Ставка на "боевое облако"

Среди вариантов спасения проекта - сужение сотрудничества до "боевого облака" - цифрового интерфейса, который будет объединять истребители, пилотов, радары, дроны и наземные системы управления. Над этим компонентом уже работают Airbus, Thales и Indra.

"Мы можем жить с несколькими самолетами в Европе, но нам нужна одна облачная система для всех них", - сказал один из чиновников.

Сосредоточение на облаке позволило бы сохранить часть программы даже без общего самолета. Некоторые участники проекта также предполагают возможное ускорение ее запуска - с 2040-го до 2030 года.

Кризис из-за Dassault и Airbus

FCAS, объявленный в 2017 году Макроном и Меркель, задумывался как совместный европейский ответ на новое поколение боевой авиации. Но споры между Airbus и Dassault относительно контроля над разработкой самолета зашли в тупик.

Dassault настаивает на доминирующей роли в проекте, ссылаясь на свой опыт разработки Rafale. В ответ Германия даже рассматривала замену Франции на Великобританию или Швецию. В свою очередь, генеральный директор Dassault Эрик Траппье заявил, что французская компания может действовать самостоятельно, поскольку имеет весь необходимый опыт.

"Единственный шанс спасти FCAS - если Макрон надавит на Траппье... Сейчас сделка парализована и на грани смерти", - сказал французский банкир, знакомый с ситуацией.

В Берлине все больше недовольства: Германия, которая инвестирует рекордные средства в оборону, не хочет "быть заложником" французской компании.

Судьбу проекта решат в ближайшие недели

FCAS станет темой ряда встреч:

в понедельник - между министром обороны Франции Катрин Вотрен и немецкими чиновниками,

во вторник - между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Эммануэлем Макроном в Берлине.

До конца года страны должны решить, начинать ли работу над демонстратором самолета, который будет стоить несколько миллиардов евро. Но многие инсайдеры считают, что время упущено.

Европа боится зависимости от США

Несмотря на конфликты между компаниями, все стороны соглашаются, что Европе жизненно необходима собственная облачная система обороны, независимая от Соединенных Штатов.

"Могут наступить моменты, когда мы останемся сами без американцев", - предупреждает один из французских банкиров.

Участники проекта отмечают, что решение не должно подорвать отношения между Парижем и Берлином - ведь сам конфликт касается не правительств, а компаний.

Программа FCAS под угрозой - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее один из высокопоставленных источников в Париже заявил, что Франция способна самостоятельно изготовить истребитель нового поколения, если не удастся достичь согласия с Германией по программе Future Combat Air System (FCAS).

Франция может привлечь других европейских субподрядчиков. В то же время без Германии она будет единственным крупным "игроком" и останется без значительной доли финансирования.

