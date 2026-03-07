Россия ударила по дому в Харькове новой ракетой: что известно о 'Изделие 30'

Российская ракета "Изделие 30" с боевой частью до 800 кг способна поражать цели на расстоянии до 1500 км.

В ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Харькове новой ракетой "Изделие 30". В результате атаки погибли по более десятка человек. Об этом сообщили мэр ХарьковаИгорь Терехов и Офис генерального прокурора.

Удар разрушил подъезд дома с первого по пятый этаж. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные прицельно атаковали жилое здание. По предварительным данным, ракета была выпущена с самолета и имела мощную боевую часть.

"Изделие-30" - что это за ракета

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ракета "Изделие 30" имеет дальность до 1500 км и боевую часть весом около 800 кг. Ее могут запускать со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Аналитики Defense Express отмечают, что "Изделие 30" по характеристикам очень похожа на крылатую ракету Х-101. Обе имеют размах крыльев около трех метров и боевую часть до 800 кг, что позволяет использовать их для ударов со стратегической авиации.

По данным украинской разведки, первые случаи применения этой ракеты против Украины были зафиксированы в конце прошлого года.

Почему это опасно

Главная угроза – большая боевая часть (800 кг) и дальность более тысячи километров, что позволяет запускать ракету вдали от линии фронта.

Такие ракеты созданы для точечных ударов по важным объектам - энергетике, военным базам, складам или городской инфраструктуре. Из-за большой боевой части они особенно опасны для плотной городской застройки.

Как и другие современные крылатые ракеты, она может лететь на малых высотах, огибая рельеф местности. Это усложняет ее обнаружение радарами и повышает шансы прорыва противовоздушной обороны.

Удар по жилому многоэтажному дому в Харькове

Как сообщал УНИАН, в Харькове на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов 5-этажного дома спасателями деблокированы тела 10 погибших людей.

В результате удара разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

