Российская армия получила 'большую партию' истребителей пятого поколения Су-57 (фото)

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Министерству обороны РФ партию самолетов Су-57 в новом техническом виде. Об этом ОАК сообщает на своей Telegram-странице.

По словам россиян, в состав новой партии входит много самолетов. Впрочем, конкретное количество Су-57 они не называют, а обнародованные фотографии и видео не позволяют подсчитать машины. Судя по ним, можно с уверенностью утверждать только то, что было получено по крайней мере несколько истребителей.

Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения. По словам россиян, новый технический вид будет способствовать расширению задач, к выполнению которых привлекается этот тип самолетов.

Истребитель Су-57 - что известно

Су-57 - новейший российский серийный истребитель, который сами россияне относят к пятому поколению.

Свой первый полет прототип машины совершил 29 января 2010 года, а эксплуатировать истребитель начали в 2020-м. В 2019 году россияне заключили контракт на поставку 76 самолетов Су-57. Впрочем, на сегодняшний день было построено лишь несколько десятков машин этого типа.

Российская пропаганда всячески восхваляет новый самолет, тогда как международные специалисты говорят о нем более чем сдержанно. Они критикуют различные аспекты, в частности, несоответствие требованиям малозаметности, которая является ключевым параметром для истребителя пятого поколения.

Напомним, в 2018 году Индия вышла из совместного с Россией проекта создания экспортного самолета на базе Су-57. Индийские военные пришли к выводу, что российский истребитель не соответствует требованиям технологии стелс. Также индийцы критиковали авионику машины.

Су-57 - другие новости

Долгое время россияне пытались продать Су-57 хоть кому-нибудь, ведь отсутствие экспортных контактов бросало огромную тень на статусный проект Кремля. Наконец, спустя много лет после первого полета им это удалось - покупателем истребителя стал Алжир.

Недавно УНИАН сообщил, что истребитель Су-57 заметили в воздушном пространстве Алжира. Качество изображения оставляло желать лучшего, так что разглядеть какие-то детали (как, например, алжирские опознавательные знаки) невозможно.

Стоит отметить, что Россия давно поставляет свою боевую авиацию Алжиру - сегодня это один из ее главных покупателей. Ранее, напомним, появилось фотоподтверждение поставок российских Су-35 алжирским Военно-воздушным силам.

