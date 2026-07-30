РФ ночью впервые за долгое время могла запустить северокорейские ракеты KN-23, - Игнат

По данным разведки, возможно, была применена именно эта модификация северокорейской ракеты.

Не исключено, что этой ночью во время массированной комбинированной воздушной атаки российские захватчики могли применить северокорейские ракеты KN-23, летящие по баллистической траектории. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телеканала "Суспильне".

Ночную российскую атаку он назвал масштабной и жестокой.

"Последствия очень серьезные во Львове и в Кривом Роге. Также подверглись атаке другие регионы. Сегодня география удара была обширной. Больше всего пострадали Киевская область, куда прилетело больше всего баллистических ракет, и Львовская область, куда враг направил большое количество крылатых ракет. Именно Западная Украина, потому что туда долетают крылатые ракеты, а баллистические ракеты, которые сегодня применял враг, имеют ограниченный радиус действия", – отметил Игнат.

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В сводках Воздушных сил давно не упоминались ракеты KN-23

Он уточнил, что враг применил противокорабельные ракеты "Оникс"/"Циркон". Эти ракеты относятся к баллистическим.

"А также "Искандер-М", С-400 и KN-23. Даже северокорейские ракеты сейчас появились в сводках, потому что наши дежурные силы и наша разведка не исключают вероятность применения именно этой модификации северокорейской ракеты, которая уже давно не фигурировала в наших сводках, но сегодня у нас появилась", – отметил Игнат.

Почему россияне одновременно запускают разные ракеты

"Враг комбинирует баллистические ракеты, которые нам сейчас сложно перехватывать из-за дефицита ракет, но враг разбавляет классическую баллистику "Искандер-М" с С-400 – это зенитная управляемая ракета, которая должна (запускаться) по воздуху, но они бьют по земле. И о KN-23 сейчас ничего не известно, нет такой информации, была она или нет, но не исключается", – отметил Игнат.

В связи с этим он подчеркнул, что российские оккупанты хотят наносить больше ударов баллистическими ракетами:

"Но самой баллистики, очевидно, нет в достаточном количестве, чтобы наносить удары с такой интенсивностью, как это делается в последнее время, поэтому они смешивают эти ракеты".

Сбивание ударных дронов и крылатых ракет

Отдельно он сказал, что силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить большое количество ударных беспилотников – более 90%. В воздушном пространстве фиксируется все больше вражеских реактивных дронов, но Силы обороны Украины справляются с ними.

В то же время, по его словам, сбивание баллистических ракет остается проблемным вопросом:

"Конечно, нам нужны и ракеты, и сами системы "Пэтриот", которые сегодня показывают результаты".

При этом Силам обороны удалось сбить одну баллистическую ракету. Но не все российские ракеты, атакующие по баллистической траектории, достигли целей, сказал Игнат. Впрочем, он признал, что были и попадания.

Вместе с тем, говорит представитель Военно-воздушных сил, показатель сбитых крылатых ракет – достаточно высокий. Сбито 54 ракеты Х-101/"Калибр" из 61. Ещё по нескольким крылатым ракетам информация уточняется, так как нет данных о каких-либо разрушениях, и эти ракеты исчезли с радаров. Соответствующие службы выясняют возможные места падения этих ракет.

Еще одна особенность атаки – это залет ракеты на территорию Польши, где произошел взрыв и образовалась воронка.

Российская атака 30 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В частности, под ударом оказались Киев и область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской атаки в различных регионах Украины погибло в общей сложности 8 человек. Также десятки получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

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