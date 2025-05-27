Точные характеристики украинской баллистической ракеты остаются неизвестными.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил предоставить отдельное финансирование для быстрого производства баллистических ракет. Об этом сообщает Офис президента.

"Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для быстрого производства ракет", - сообщил президент.

Портал "Милитарный" в свою очередь напоминает, что в начале месяца Зеленский поручил максимально ускорить создание отечественной баллистической ракеты.

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По словам специалистов, в феврале 2022 года перед началом широкомасштабной агрессии РФ Киев выделил несколько сотен миллионов гривен на ракетостроительную отрасль. Речь, в частности, шла о финансировании украинского оперативно-тактического комплекса, известного как "Сапсан" и "Гром-2".

По данным из открытых источников, это проект многофункционального ракетного комплекса оперативно-тактического класса, который был создан усилиями конструкторского бюро "Пивденне".

Детальные характеристики украинской баллистической ракеты остаются неизвестными. Можно предположить, что ее максимальная дальность достигает 500 км. В сети фигурировала информация об экспортной модификации, дальность которой ограничена 280 км.

Также напомним, что в прошлом году УНИАН сообщил об испытаниях украинской баллистической ракеты. Они оказались успешными.

Дальнобойное оружие - главное

Напомним, недавно глава Федерального министерства иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сделал заявление о возможной передаче Украине крылатых ракет Taurus.

Из него можно предположить, что Украина все же получит новое европейское оружие.

Впрочем, специалисты призывают не строить иллюзий по этому поводу. Они отмечают, что передача Киеву ракет Taurus не может кардинально повлиять на ход российско-украинской войны, ведь Европа имеет довольно ограниченные запасы этого оружия.

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