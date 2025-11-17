На выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ показали модель российского истребителя пятого поколения Су-57 с новыми двигателями АЛ-51Ф1 (также известными как "Изделие 30"), имеющими плоские сопла. Соответствующие фото выложили российские ресурсы, в частности, Объединенная авиастроительная корпорация.
"АЛ-51Ф1 в безфорсажном режиме обеспечат истребителям Су-57М резкое увеличение сверхзвуковой крейсерской скорости до 1,9 - 2,1М. Сейчас этот показатель достигает 1,6 - 1,7М", - пишут российские СМИ.
Обозреватели предполагают, что двигатели АЛ-51Ф1 улучшат скрытность Су-57, снизят эксплуатационные расходы, а также увеличат дальность полета истребителя.
Предполагается, что самолет с плоскими соплами будут предлагать на экспорт, хотя вероятно его получат и Воздушно-космические силы РФ.
Су-57 - справка УНИАН
Су-57 - российский истребитель "пятого поколения", созданный ОКБ Сухого в рамках комплексной целевой программы ПАК ФА.
Едва подняв самолет в воздух, россияне заговорили о необходимости его модернизации.
Ранее один из построенных бортов (вероятно, прототип) даже оснастили одним двигателем с "малозаметным" соплом нового типа. Всего было создано всего несколько десятков Су-57.
Военная авиация - другие новости
Недавно УНИАН сообщил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей четвертого поколения Dassault Rafale. Зеленский и Макрон уже подписали соглашение, которое предусматривает усиление нашей страны.
Эксперты считают, что самолеты Rafale позволят Украине сравняться в воздухе с россиянами. По словам некоторых из них, украинцы смогут уничтожать российские самолеты до того, как они увидят наши истребители.