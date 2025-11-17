Сравнимся с россиянами: эксперт объяснил, как французские истребители Rafale усилят Украину

Украина и Франция сегодня подписали историческое соглашение, которое предусматривает поставку этих многоцелевых самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно анонсировал усиление боевой авиации для повышения защиты нашего государства. Украина и Франция с этой целью подготовили историческое стратегическое соглашение. Соответствующая декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования была сегодня подписана Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.

По данным французских медиа, это соглашение предусматривает поставку многоцелевых самолетов Rafale.

О главных характеристиках этих самолетов и перспективах их получения УНИАН пообщался с авиационным экспертом, ведущим научным сотрудником Государственного музея авиации Валерием Романенко.

Видео дня

Чем Украине интересны французские самолеты Rafale? Эти самолеты лучше или хуже тех, которые Украина уже имеет? В частности, если их сравнивать именно с F-16 и Mirage, или самолетами Gripen, которые поступят в будущем.

Думаю, что "Рафали" и "Грипены", если мы их получим, придут одновременно. Потому что это очень далекая перспектива.

Отмечу, что те самолеты, которые мы сейчас имеем, не способны на равных вести воздушные бои. А нам надо уничтожать носителей КАБов. К сожалению, F-16 как по вооружению, так и в контексте радаров не способны на равных вступать в воздушные бои с российскими истребителями. А потребность у нас такая есть, чтобы мы не были камикадзе, жертвами, а чтобы могли их поражать, и желательно с такой же вероятностью, как и они нас.

Если говорить о реальной роли "Рафалов" на поле боя, то какое вооружение эти самолеты могут нести на своем борту? Какие типы ракет?

Ракеты у "Рафалов" пока слабенькие, в частности, это MICA - максимальная дальность 80 км. Однако во Франции уже взяли на вооружение ракеты Meteor с дальностью 200 км. Эта ракета имеет новый принцип - имеет не ракетный двигатель, а прямоточный. За счет этого у ракеты резко увеличилась дальность. И это в первых вариантах. То есть, с таким двигателем возможно наращивание дальности.

У россиян, к примеру, большинство ракет воздушного боя имеют максимальную дальность 120 км. Хотя у них есть еще ракеты Р-37М, по которым объявленная дальность вроде бы составляет 300 км, но реально ими сбивали самолеты за 200 км. К тому же, это не ракеты воздушного боя - они для того, чтобы застать врасплох. Скажем, если наш самолет не ожидает, то такой ракетой можно попасть. Но, в общем, ее наведение современный западный самолет может почувствовать и включить бортовой комплекс защиты, и обойти - отвести ее от борта.

Если мы получим "Рафали", то по мощности радара, в целом по вооружению, - мы станем с россиянами примерно одинаковыми. Они могут за 300 км обнаруживать большие цели, а наш истребитель типа "Грипен" и так же "Рафаль" имеют лучшие возможности, потому что у этих самолетов экранированные двигатели, а у россиян - нет. То есть, россияне могут их видеть где-то за 150 км, а мы такой российский истребитель сможем увидеть на расстоянии до 200 км.

Поэтому, если мы получим эти истребители с ракетами Meteor, тогда по возможностям радара и вооружения мы сможем уничтожать российские воздушные средства до того, как они увидят наши самолеты.

Вы говорите, что речь о долгосрочной перспективе получения этих самолетов. Когда нам на самом деле ожидать поступления первых самолетов на вооружение Воздушных сил ВСУ?

Сейчас у компании-производителя Dassault есть заказ на 299 самолетов [речь идет о заказе на экспорт, - ред.] Нынешние темпы выпуска этих самолетов составляют три самолета в месяц. Планируется увеличить до пяти. Имеются в виду твердые контракты. Они не бросят все и не начнут нам что-то передавать. Но они могут нам передать некоторые подержанные самолеты просто для освоения. Подержанные самолеты нормальные. Они с 2004-го года на вооружении. Это не такие старые машины.

Однако стоит учитывать и то, что политическая ситуация во Франции нестабильна. Если там придет к власти Ле Пен, то что у нас есть эти самолеты, что у нас их нет - ситуация не изменится. Если во Франции придут к власти друзья Путина, то нам просто обрежут поставки всего к этим самолетам: вооружения, запасных частей, программного обеспечения. И тогда самолеты просто останутся на земле как цели для вражеских ракетных атак.

Если говорить о подготовке и обучении с целью дальнейшей эксплуатации "Рафалов", сколько нашим пилотам и инженерам может понадобиться времени на освоение этих самолетов?

Минимально на освоение уйдет месяцев восемь. С самого начала у нас люди "махали саблями", и говорили, что через две недели мы будем летать на F-16. А я с самого начала сказал - минимально полгода при условии знания языка. Когда наши поехали на обучение без языковой подготовки - в результате где-то через восемь месяцев мы начали получать эти самолеты. В ситуации с "Рафаль" будет то же самое. Возможно, если направят учиться летчиков, которые летали на F-16, тогда время подготовки уменьшится минимально вдвое. Потому что они уже знают язык и терминологию НАТО. И они уже знают типовое оборудование, которое присутствует на самолетах НАТО, и в целом процедуры. Этот подготовительный этап для них будет понятным. И они собственно перейдут на освоение машин. А с F-16 мы начинали с нуля - с языковой подготовки и терминологии НАТО.

Насколько я знаю, первые самолеты нам обещали не раньше, чем через три года. То есть, будет время переобучить и летный состав. И мы можем сначала отправить небольшую группу для освоения этих самолетов, а через три года их получить с готовым экипажем. Но это будет небольшое количество людей - мы не можем взять из боевых подразделений двенадцать пилотов на полную эскадрилью и 120 человек наземного персонала. Это нереально.

Как самолеты "Рафаль" могут вписаться в наш "зоопарк" авиации, потому что мы имеем разные воздушные машины?

Это крайне плохая ситуация. Во-первых, потому что это требует увеличения количества обслуживающего наземного персонала. Сейчас ситуация такова, что если взлетаешь с одного аэродрома, то лучше приземлиться на другой, ведь россияне могут тебя ожидать на том аэродроме. У врага много самолетов, которые имеют спутниковую разведку, самолеты радиотехнической разведки, которые способны засечь, откуда стартует самолет. И они будут ожидать на посадке, или вообще нанесут удар по этому аэродрому. Поэтому мы должны как минимум делить персонал на две части, перебрасывать на один аэродром, на другой.

А в странах, которые имеют единый тип боевого самолета - он садится на любом аэродроме и получает квалифицированное обслуживание, заправку, подвеску вооружения, ввод в бортовой компьютер программы полета и все остальное. То есть, истребитель всюду как родной. А в условиях "зоопарка" на большинстве аэродромов ты совсем чужой. Тебя максимум заправят топливом и больше никакой помощи. Возможно, отбуксируют куда-то в хранилище. Но персонал по обслуживанию МиГ-29 или F-16 не сможет подготовить другой самолет к боевому вылету.