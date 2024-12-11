Предполагается, что оно позволит сделать истребитель менее заметным.

Появились фото и видео с российским истребителем Су-57, оснащенным двигателем с "малозаметным" соплом нового типа. Соответствующие материалы в соцсети X разместил Fighterman_FFRC.

Конструкция радикально меняет внешний вид самолета: по крайней мере, если говорить о его задней части. Подобные техническое решение можно видеть на американском истребителе пятого поколения F-22, который приняли на вооружение в 2005-м.

Предполагается, что сопла двигателей плоской формы снижают заметность самолета в инфракрасном диапазоне. Это довольно существенно повышает шансы истребителя выжить в современном воздушном бою.

Видео дня

Для испытаний сопла нового типа использовали один из летных прототипов Су-57. Можно предположить, что его получат перспективные серийные версии самолета.

Отметим, что первые Су-57 получили двигатель АЛ-41Ф1, который в широком смысле представляет собой модернизированную версию АЛ-31Ф, установленного на советский Су-27.

При этом россияне уже много лет говорят о "двигателе второго этапа", который даст истребителю принципиально новые возможности - в частности, в плане скорости.

Истребитель Су-57 - последние новости

В последнее время к новому российскому истребителю "пятого поколения" приковано большое внимание СМИ, что связано, в частности, с его несколько странным (если не сказать провальным) дебютом на китайской выставке Airshow China.

Посетители выставки смогли рассмотреть истребитель с близкой дистанции, обратив внимание на довольно низкое качество сборки самолета. Поэтому специалисты еще больше усомнились в его принадлежности к пятому поколению.

Позже россияне заявили, что наконец смогли продать Су-57 другому государству. Впрочем, они не назвали ни заказчика самолета, ни хотя бы приблизительное количество машин, которые якобы будут поставлены.

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