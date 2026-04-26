Долгие годы NASA обманом эксплуатировало стратегический самолет-разведчик

Как менялись разведывательные модификации истребителей-перехватчиков.

В 1960-х годах в США разработали экспериментальную версию истребителя-перехватчика разведывательного самолета Lockheed A-12 - YF-12 Blackbird. Как пишет The Aviation Geek Club, в ходе летных испытаний в 1965 году YF-12 установил рекорд скорости - 3331,9 км/ч, а также рекорд высоты - 24 463 м.

Но YF-12 так и не был принят на вооружение в качестве боевого самолета. Вместо этого он стал предшественником разведывательного самолета SR-71 Blackbird.

Как разрабатывали экспериментальный истребитель

Работа над YF-12 началась втайне в конце 1950-х годов в офисе перспективных разработок компании Lockheed в Калифорнии. Данные о полетах оставались засекреченными еще долго после публичной презентации самолета. Несмотря на хорошие характеристики, программа создания истребителя завершилась в начале 1968 года из-за высоких затрат на фоне войны во Вьетнаме.

Интересно, что при разработке самолета использовались данные, полученные во время испытаний в аэродинамической трубе в центре летных испытаний в Эймсе. При этом Управление перспективных исследований и технологий (OART) рассматривало YF-12A как средство для развития высокоскоростных технологий. В будущем это могло помочь в проектировании сверхзвукового транспортного самолета.

Как YF-12 использовало NASA

На фотографиях, сделанных в 1975 году, изображены самолеты NASA Blackbird. Обычно их называют YF-12, но на самом деле один из них (нижний на фото) – истребитель SR-71. Они отличаются по конструкции носовой части. Были и другие различия во внутренней и внешней конфигурации. Также оба самолета имели общие конструкции воздухозаборников, конструктивные решения и подсистемы.

При этом NASA намерено выдавало их за YF-12, поскольку не имело права располагать самолетом SR-71. На тот момент SR-71 еще был засекреченным стратегическим разведывательным истребителем.

SR-71, которым владело NASA, имело фальшивый бортовой номер. На самом деле номер 06-937 принадлежал самолету Lockheed A-12. Такое номер был выбран потому, что он следовал в последовательности бортовых номеров, присвоенных трем существовавшим самолетам YF-12A: 06-934, 06-935 и 06-936.

Концепт нового истребителя

Напомним, что недавно было опубликовано видео, в котором можно увидеть концепт перспективного палубного истребителя F/A-XX, который разрабатывается для противодействия истребителям пятого поколения. Компания-разработчик показали нос самолета, кабину пилота и переднюю часть фюзеляжа.

По мнению экспертов, это будет тяжелый истребитель. Самолет должен нести значительную боевую нагрузку, иметь боевой радиус около 1600 километров и при этом соответствовать требованиям по размещению на авианосцах.

