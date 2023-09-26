Отмечается, что Вашингтон не допустит, чтобы Китай "завоевал" своим оружием Южную Америку.

Правительство Аргентины пытается обновить авиапарк своих воздушных сил. Из доступных вариантов подержанные истребители F-16 и китайские Chengdu JF-17.

Эксперты Defence Express отметили, что у Аргентины есть около 20 единиц A-4 Skyhawk в очень спорном летном состоянии, поэтому вопрос покупки новых самолетов для этой страны критически важен. В свою очередь США не хочет пускать Китай на континент, поэтому Вашингтон давит на аргентинское правительство. При этом Пекин уже готов продать свои истребители JF-17, а также обеспечить очень комфортные условия.

В предложении Китая фигурируют 15-20 новых самолетов, с возможностью расширения заказа, с полным пакетом вооружения, дополнительными системами и оснащением за счет долговременных кредитов. К тому же JF-17 достаточно дешевый. Эти самолеты смогла купить Нигерия и Мьянма, которая потратила 560 миллионов долларов за 16 JF -17 в 2015 году - по 35 миллионов долларов за самолет в версии Block 2.

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Представители Аргентины уже ездили в Китай на авиазавод в Чэнду, где собирались первые JF-17, но сами машины будут произведены в Пакистане. США может предложить только подержанные F-16, которые находятся в Дании, ведь на новые самолеты очередь до 2027-2028 году, а их цена составляет 162,5 миллиона долларов за один, что для Аргентины слишком дорого.

Отмечается, что это большая проблема для Украины, потому что F-16 из Дании были ресурсом для усиления украинской армии в борьбе с российской оккупацией. Всего доступно 44 истребителя, из которых 30 в летном состоянии. Копенгаген может выбрать Украину, чтобы обеспечить собственную безопасность, а не для решения чужих проблем.

Также существуют вероятность, что истребители поделят между Украиной и Аргентиной, потому что Вашингтон не пустит китайские оборонные компании в Южную Америку. Эти страны не имеют больших оборонных бюджетов, а дешевое китайское вооружение может стать очень популярным.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Украина больше года вела переговоры о передаче истребителей F-16. В итоге в Дании заявили, что передадут 19 истребителей, а Нидерланды - 42. Кроме того, истребители пообещала Норвегия, а также ряд стран пообещали обучать пилотов ВСУ и инженеров, в том числе Португалия.

В связи с этим Вашингтон в ускоренном порядке будет выдавать разрешенияна передачу F-16 Украине.

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