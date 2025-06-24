Вернуть белизну носкам можно и без отбеливателя - поможет обычный продукт.

Белые носки часто теряют свежий вид: сереют, покрываются пятнами и выглядят неопрятно, особенно летом. Однако вернуть им белизну можно без отбеливателя или соды — достаточно одного продукта с кухни. Об этом пишет Express.

Как пишет издание, производители носков SockShop рекомендуют простой и эффективный способ: использовать лимонный сок. Он действует как натуральный отбеливатель, а также обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, что особенно актуально в жару, когда носки впитывают пот и бактерии.

Как постирать носки, чтобы они стали белыми - метод

Чтобы очистить застиранные носки, достаточно замочить их в тёплой воде с соком одного лимона на 2–3 часа. После этого постирайте носки в машине — и они снова станут заметно светлее.

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Для усиленного эффекта можно добавить хозяйственное мыло. Замоченные в лимонной воде носки следует хорошо намылить, затем положить в пакет, завязать и оставить на ночь. Утром останется только постирать — результат порадует.

Также действенным остаётся и проверенный метод с содой. Носки можно замочить в воде с добавлением соды, а затем постирать, засыпав 150–200 мл соды в отсек стиральной машины. Этот способ помогает вернуть носкам белизну и удалить неприятные запахи.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что добавить к стирке полотенец, чтобы были мягкими.

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