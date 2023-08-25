Другие страны получат ускоренное разрешение на передачу своих истребителей Украине.

Соединенные Штаты в ускоренном порядке будут предоставлять разрешение другим странам на передачу истребителей F-16 для Украины.

Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости, информирует Белый дом.

Отмечается, что Байден поздравил Зеленского с Днем Независимости и подтвердил обязательство США "поддерживать защиту Украины от российской агрессии столько, сколько это потребуется, а также привлекать Россию к ответственности за ее действия".

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"Президент Байден и президент Зеленский обсудили начало подготовки украинских пилотов-истребителей и обеспечение ускоренного согласования для других государств на передачу своих F-16 Украине после завершения обучения для повышения обороноспособности Украины", - говорится в заявлении.

От имени американского народа президент Байден выразил свое восхищение храбростью и жертвенностью украинского народа, который борется за свою свободу и безопасное будущее.

F-16 для Украины

США планируют начать обучение украинцев на F-16. Вчера Пентагон официально подтвердил это. Взамен Дания передаст Украине 19 истребителей, а Нидерланды - 42. Также истребители Украине пообещала Норвегия, а Португалия заявила, что также будет обучать украинских пилотов и инженеров пилотированию и обслуживанию F-16.

Норвегия заявила в четверг, что передаст Украине истребители F-16, что сделает ее третьей страной НАТО, сделавшей это, после Нидерландов и Дании.

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