Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, поделилась, что ее "ужасно" пугало во время беременности.
В Instagram-stories артистка перечислила эти три самых пугающих момента:
- ТikTok беременных женщин и все, что связано с беременностью.
- Джинсы с резинкой для беременных.
- Раз в месяц звонила мама Кэт и говорила, что у меня вот-вот распухнет нос.
При этом Никитюк добавила, что совсем не беспокоилась о весе, растяжках и варикозе:
"Аллилуйя! Потому этого и нет".
Также ведущая показала, как выглядит спустя две недели после своих первых родов.
"Я и мой послеродовой живот", - коротко подписала она одно из опубликованных фото.
Леся Никитюк родила первенца - что сообщалось
Напомним, жених Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук сообщил, что ведущая родила в День отца - 8 июня.
Хотя новость о том, что артистка стала мамой, появилась только 20 июня.
До этого Леся Никитюк признавалась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики":
"Я никому ничего не сказала и дальше себе снималась в кино, как будто ничего не случилось. У меня совершенно не было токсикоза, никаких там гормональных скачков".