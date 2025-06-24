Ведущая отметила, что совсем не беспокоилась о весе, растяжках и варикозе.

Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, поделилась, что ее "ужасно" пугало во время беременности.

В Instagram-stories артистка перечислила эти три самых пугающих момента:

ТikTok беременных женщин и все, что связано с беременностью.

Джинсы с резинкой для беременных.

Раз в месяц звонила мама Кэт и говорила, что у меня вот-вот распухнет нос.

При этом Никитюк добавила, что совсем не беспокоилась о весе, растяжках и варикозе:

Видео дня

"Аллилуйя! Потому этого и нет".

Также ведущая показала, как выглядит спустя две недели после своих первых родов.

"Я и мой послеродовой живот", - коротко подписала она одно из опубликованных фото.

Леся Никитюк родила первенца - что сообщалось

Напомним, жених Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук сообщил, что ведущая родила в День отца - 8 июня.

Хотя новость о том, что артистка стала мамой, появилась только 20 июня.

До этого Леся Никитюк признавалась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики":

"Я никому ничего не сказала и дальше себе снималась в кино, как будто ничего не случилось. У меня совершенно не было токсикоза, никаких там гормональных скачков".

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