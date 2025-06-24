Украинский лидер отметил, что обе команды уже работают над тем, чтобы эти переговоры состоялись.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который состоится 24-25 июня 2025 года в Гааге (Нидерланды).

Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News. По его словам, команды обоих лидеров сейчас работают над организацией этой встречи.

"Да, я планирую (встретиться с Трампом - УНИАН). Я не знаю, что будет, если быть откровенным. Команды работают над этим. Да, мы собираемся встретиться", - сообщил Зеленский.

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Отвечая на вопрос журналиста, чувствует ли Зеленский, что Трамп имеет лучшие отношения с Путиным, чем с ним, президент Украины отметил, что здесь не все так просто.

"Это очень сложный вопрос. Я правда не знаю, какие отношения Трамп имеет с Путиным. Я думаю, то что я знаю, и медиа знают, есть разные сигналы об этом, и я уверен, что президент Трамп понимает, что украинцы являются союзниками Америки. И настоящий экзистенциальный враг Америки это Россия. Они никогда не будут друзьями. Оно могут быть партнерами на короткое время, но друзьями не могут", - заявил Зеленский.

При этом Зеленский добавил, что ему бы очень хотелось бы, чтобы тот подход, который сейчас Трамп применяет в отношениях с РФ в публичной плоскости, были лишь путем к тому, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и закончить войну: "Будем на это надеяться".

Саммит НАТО-2025: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО 2025 года проходит 24-25 июня в Гааге, Нидерланды. Украина не является членом Альянса, но участвует в формате партнерства. Основное внимание уделяется росту оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП, усилению поддержки Киева, в частности в сфере ПВО, логистики и кибербезопасности.

Обсуждаются перспективы долгосрочного финансирования ВСУ и создание отдельного фонда для Украины. Несмотря на приглашение, президент Зеленский не участвует в закрытой части лидерского саммита, что вызвало дискуссии.

В итоговой декларации нынешнего саммита Украину упоминать не планируют, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой.

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