Также в Днепре пострадали школы, детские сады.

Сегодня, 24 июня, Российская Федерация осуществила террористический удар по Днепропетровской области. Повреждена гражданская инфраструктура и поезд "Укрзализныци". Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание. Изуродован поезд. Травмы получили его пассажиры", - отметил Лысак.

Он также добавил, что есть погибшие и пострадавшие.

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По словам главы Офиса президента, также в Днепре пострадали школы, детские сады.

В пресс-службе "Укрзализныци" также сообщили, что в результате террористического удара России по Днепропетровской области поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье.

"На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается", - говорится в сообщении.

Там добавили, что "Укрзализныця" готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что, предварительно, во время атаки России поезд пострадал от взрывной волны.

"Во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, задела поезд", - сообщили в ГСЧС в комментарии РБК-Украина.

В пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса - Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты, обошлось без жертв. Пассажирам, которые получили травмы, оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что для доставки пассажиров в Запорожье, "Укрзализныця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

В ряде местных Telegram-каналах начали распространяться видео, на которых был зафиксирован момент удара и последствия атаки.

Удары России по Украине - последние новости

Ночью РФ массированноударила дронами по Сумской области. В полиции Сумской области сообщили, что в результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей. Среди них - 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли женщина и мужчина из разных семей.

В ночь на 23 июня, россияне запустили по Украине 368 средств воздушного нападения, из которых силы обороны Украины обезвредили 354. 24 июня поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева на месте вражеского прилета были завершены. В общем российская ракета унесла жизни 9 жителей столицы.

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