Президент признал, что ситуация сложная, но у России нет ожидаемых успехов на фронте.

Сейчас Украина переживает сложную ситуацию на фронте, но не более сложную, чем в первые дни полномасштабного российского вторжения. Впрочем, у России также нет желаемых результатов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News. Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина сейчас проигрывает войну, президент сказал:

"Нет, я так не считаю. Конечно, это непростая ситуация для нас. Но это не сложнее, чем в первые дни вторжения. Но даже тогда, я и наши люди, наши солдаты, все мы, мы не были готовы сдать нашу независимость, сдать наши права, сдать наше государство, наши жизни. Сегодня ситуация отличается. У Путина нет замечательной ситуации на поле боя. Сейчас ситуация сложнее для нас, потому что он поставил на войну все".

Президент подчеркнул, что именно сейчас самое время для мощного ответа Путину со стороны партнеров.

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"Он должен увидеть, что нет границ этому усилению. Тогда это заставляет его, такие сигналы заставляют его садиться за стол переговоров. Ну а как иначе?", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в том же интервью Зеленский ответил, готов ли идти на компромисс с Путиным. По его словам, прекращение огня - это ничья в войне. В случае с Россией, которая намерена оккупировать Украину, это лишь путь к временному замораживанию войны.

На уточняющий вопрос, готов ли Зеленский сейчас пойти на требования Путина, чтобы остановить войну, он ответил отрицательно.

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