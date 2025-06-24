Россия заказала иранские 'Шахеды' еще до полномасштабного вторжения, - Зеленский

Он отметил, что Тегеран "дал слово", что первая партия была доставлена в рамках договоренностей до 24 февраля 2022 года.

Россия заказала у Ирана партию ударных беспилотников типа Shahed еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Впоследствии сотрудничество стран усилилось и Тегеран передал Москве тысячи этих беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"После начала войны нам было трудно. Наши партнеры помогли. А потом Иран передал России партию "Шахедов". На тот момент ничего подобного не было", - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина пыталась решить этот вопрос дипломатическим путем. Официальный Тегеран заверил Киев, что этот пакет был заказан Россией до войны.

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"А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что атаки на иранские объекты, связанные с производством оружия, уменьшают способность Тегерана поставлять России дроны, которые используются для атак на Украину.

"Те атаки, которые сейчас происходят на Иран, помогают уничтожать способность страны создавать оружие, которое убивает людей. Так что да, я считаю, что это мощный и правильный шаг", - заявил он.

"Шахеды" в армии РФ

Как сообщал УНИАН, Иран поставляет России ударные беспилотники Shahed, которые активно используются для атак на Украину. С начала 2025 года РФ наладила собственное производство дронов под названиями "Герань-2" и "Герань-3", с модификациями для защиты от РЭБ и более мощными боеголовками.

По оценкам, Россия производит до 2500 дронов ежемесячно. "Шахеды" стали главным инструментом массовых атак на украинскую инфраструктуру.

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