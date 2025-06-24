Падение котировок началось еще вечером 23 июня.

Цены на нефть резко упали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемирии между Израилем и Ираном, что уменьшило беспокойство относительно перебоев с поставками "черного золота" из главного нефтедобывающего региона, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent в начале торговой сессии во вторник подешевели на 2,08 доллара, до 69,4 доллара за баррель. Падение котировок началось еще вечером 23 июня. Цены, по итогам вечерней сессии, упали более чем на 6% и достигли самого низкого уровня с 11 июня.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 2,03 доллара, до 66,48 доллара за баррель. Как и в случае с фьючерсами Brent, падение котировок нефти WTI началось еще накануне. По итогам вечерней сессии, цены на американский нефтяной эталон упали более чем на 6%, до самого низкого уровня с 9 июня.

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В понедельник 23 июня Трамп объявил, что Израиль и Иран полностью договорились о прекращении огня, добавив, что Иран начнет прекращение огня немедленно, а через 12 часов то же самое сделает Израиль. Если обе стороны будут придерживаться мира, война официально закончится через 24 часа, завершив 12-дневный конфликт, отмечает издание. Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova, сказала:

"Если перемирие будет соблюдено, как было объявлено, инвесторы могут ожидать возвращения к нормальному уровню цен на нефть".

Трамп заявил, что "полное и тотальное" прекращение огня вступит в силу с целью прекращения конфликта между двумя странами.

"На фоне новостей о прекращении огня премия за риск, заложенная в цену на нефть на прошлой неделе, практически испаряется", - констатировал Тони Сикамор, аналитик IG.

Цены на нефть

Как сообщал УНИАН, в начале торговой сессии 23 июня цены на нефть подскочили до пятимесячного максимума из-за ударов США по ядерным объектам Ирана.

В то же время, во второй половине дня ценовой тренд развернулся, а на вечерней сессии котировки обвалились до недельных минимумов.

Президент США Дональд Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. По данным СМИ, договоренность стала возможной при содействии Катара.

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