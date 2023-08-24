Норвегия стала третьей страной после Нидерландов и Дании, которая передаст Украине F-16.

Норвегия решила передать Украине истребители F-16.

Как сообщает норвежский канал TV2 со ссылкой на источники, премьер-министр Йонас Гар Стьоре сейчас находится с официальным визитом в Киеве, где и объявит о передаче истребителей.

Норвегия стала третьей страной после Нидерландов и Дании, которая передаст Украине F-16.

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Украина получит самолеты F-16 - что сегодня надо прочитать и знать

Как сообщал УНИАН, 22 августа спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что Украина надеется получить F-16 в хороших модификациях.

При этом он уверен, что с ракетами, которые Украина хочет видеть в F-16, особо проблем не должно быть. Но есть вопрос в деньгах, поскольку каждая ракета стоит немало.

Ранее, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров.

Издание Defence Express написало, что союзники передадут Украине подержанные версии истребителей F-16, которые проходили модернизацию в прошлом веке. Речь идет о версии F-16 MLU. В то же время отмечалось, что не следует отвергать сценарий, что некоторые истребители могут пройти определенные дополнительные модернизации в ближайшем будущем.

По словам Игната, для защиты своего неба Украине нужно 128 многоцелевых истребителей западного производства.

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