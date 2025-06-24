ВМС США смогут сочетать в реальных операциях подводные лодки и роботизированные системы.

Атомная субмарина USS Delaware (SSN-791) класса Virginia, используя стандартный торпедный аппарат, успешно выпустила и вернула на борт многоразовый подводный беспилотник Yellow Moray. Об этом сообщает Interesting Engineering.

USS Delaware трижды запустила и вернула робота Yellow Moray. Каждая миссия длилась от 6 до 10 часов.

Сам Yellow Moray базируется на REMUS 600 - проверенном подводном аппарате, используемом для картографирования морского дна, обнаружения мин и сбора разведывательной информации.

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Успешные испытания демонстрируют, как подводные лодки могут незаметно расширять свои возможности с помощью роботизированных систем.

Военно-морские силы США планируют оснастить больше подводных лодок роботизированными автономными системами, такими как Yellow Moray.

Предполагается, что они будут играть ключевую роль в будущих подводных миссиях, предоставляя командирам больше возможностей и одновременно уменьшая риск для моряков.

Атомные подводные лодки - главное

Стоит сказать, что субмарины класса Virginia и раньше были одними из самых передовых и опасных в мире.

Это многоцелевые субмарины четвертого (последнего на сегодня) поколения.

Среди главных особенностей корабля - очень низкий уровень шума. Ранее в издании The National Interest внесли Virginia в пятерку самых быстрых субмарин нашего времени.

Условным российским аналогом Virginia выступает подводная лодка проекта 885 "Ясень". Напомним, недавно россияне запустили "Калибр" с подводного крейсера К-571 "Красноярск" проекта 885М.

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