Маршрут поезда пролегает через города Черкассы, Вознесенск, Помошная, Гребенка и Фастов.

"Укрзализныця" назначила новый поезд, который будет соединять Полесье и Черноморское побережье. Об этом сообщает Telegram-канал государственной компании железнодорожного транспорта.

"Назначаем поезд №148/147 Житомир - Одесса, который соединит Полесье с Черноморским побережьем!" - говорится в официальном заявлении.

Из Житомира в Одессу поезд будет курсировать через день с 11 июля. Из Одессы в Житомир он будет курсировать через день с 10 июля.

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Поезд будет отправляться из Житомира в 13:58 и прибывать в Одессу в 06:16 утра. Из Одессы он будет отправляться в 19:33 и прибывать в Житомир в 12:27 следующего дня.

Маршрут поезда пролегает через города Вознесенск, Помошная, Гребенка и Фастов. Также на маршруте находятся Черкассы, которые расположены на живописном Днепре.

В составе поезда будут купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны СВ (люкс).

"Укрзализныця" - последние новости

Недавно в государственной компании назначили на пиковые даты дополнительный поезд №708/707 "Одесса - Винница - Одесса". Он будет курсировать 4 и 6 июля.

А еще ранее УНИАН сообщил о назначении на лето дополнительных поездов между городами Киев, Львов, Одесса и Трускавец. Желающие смогут приобрести билеты на сайте, в мобильном приложении или в кассах вокзалов.

Напомним, с 18 июня "Укрзализныця" впервые за много лет повысила цены на целый ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего следования.

Повышение цен коснулось классического чая, растворимого кофе, кофейного напитка "3 в 1", а также газированной и негазированной воды.

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