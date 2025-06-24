Если вы не хотите использовать химию против вредителей, то из простых ингредиентов можно сделать раствор, который поможет бороться с насекомыми.

Конец июня – период активного роста капусты, перца, помидоров, фасоли и другой зелени и именно в это время ей особенно сильно вредит белокрылка. Эти очень мелкие равнокрылые насекомые роем атакуют растения, высасывают из его листьев соки и этим мешают росту растений.

Считается, что средство от белокрылки самое эффективное – это инсектицид "Теппеки". У такой мощной химии есть большой минус – она потенциально опасна и для человека, и обработанные растения нельзя потреблять в течении минимум двух недель. Но есть эффективный и безопасный биопрепарат от этого насекомого.

Чем обработать капусту от белокрылки или другие растения

Есть эффективный и безопасный биопрепарат от этого насекомого – "Актофит". Минус использования этого препарата в том, что им растения нужно обрабатывать достаточно часто – как минимум раз в две недели. Плюс же "Актофита" заключается в том, что уже через двое суток человеку можно потреблять плоды из обработанного растения.

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Вот как избавиться от белокрылки на капусте:

Возьмите 1 литр воды.

Влейте 4 миллилитра "Актофит" и перемешайте раствор.

Еслы вы будете брать от белокрылки препараты, то не забывайте важный нюанс – их нужно использовать вместе с прилипателем. Благодаря прилипателю рабочий раствор лучше распределится по растению, зафиксируется на его поверхности и благодаря этому лучше защитит поверхность от вредителей.

Теперь вы будете знать, как избавиться от белокрылки правильно – в раствор с "Актофитом" нужно добавить еще и 1 мл прилипателя.

Какие есть народные средства от белокрылки – простой раствор

Некоторые хозяева и хозяюшки не хотят "травить" свои растения и поэтому отказываются и от инсектицидов, и от биологических препаратов в пользу натуральных растворов.

Можно сделать вот такое домашнее средство от белокрылки:

Теплая вода – 1 литр.

Дегтярное мыло, натертое на мелкой терке, – 1 столовая ложка.

Красный молотый перец – половина чайной ложки.

Смешайте все ингредиенты и настаивайте на протяжении часа, а потом процедите. Раствор нужно распылить на нижнюю сторону листвы.

Необходимо обрабатывать растения на протяжении 2 или 3 недель каждые 3 или 4 дня. Стоит отметить, что вредитель быстро приспосабливается как к покупным, так и к народным средствам, поэтому средства нужно менять.

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