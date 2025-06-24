Исследователи уже давно ищут ответ на вопрос о том, может ли человек быть бессмертным. Один из них считает, что люди могли бы жить от 1000 до 20 тыс. лет при одном условии.
Как пишет издание Farmingdale-observer, если бы у человека был шанс прожить более 1000 лет, он бы согласился, но здесь есть важный момент: для этого нужно здоровье.
По словам Жуана Педро де Магальеша, профессора молекулярной биогеологии в Институте воспаления и старения Бирмингемского университета, в будущем люди вполне могли бы жить несколько тысяч лет. Но сейчас им не хватает одного решающего момента, чтобы раскрыть эту возможность.
Магальеш, известный приверженец бессмертия, считает, что ключ ко всему - понять механизмы старения. Исследователь изучает геномы долгоживущих животных, таких как гренландский кит и голый землекоп. Для исследователя будущее биогеронтологии заключается в полной остановке процесса старения.
"Нам нужно научиться восстанавливать ДНК и перепрограммировать клетки для радикально иного процесса старения", - высказал мнение ученый.
Это один из механизмов, обнаруженных у гренландского кита, который обладает способностью восстанавливать ДНК, что позволяет ему справляться с различными болезнями.
Магальеша утверждает, что если старение запрограммировано в человеческой ДНК, теоретически возможно перепрограммировать клетки для изменения генов, участвующих в процессе старения. Он верит, что медицина способна достичь такого уровня прогресса.
"Мой прадедушка умер от пневмонии - одной из основных причин смерти в 1920-х годах. Сегодня ее можно вылечить дозой пенициллина. Мы можем сделать то же самое со старением", - поделился мнением ученый.
"Мы разработаем препараты, похожие на статины, которые принимаются каждый день, чтобы снизить риск сердечных заболеваний, но с целью долголетия. Если бы мы могли замедлить старение человека на 5-10%, это уже было бы невероятно. Жизнь в 1000 или 20 тыс. лет - это не завтра, а через несколько столетий, почему бы и нет?", - сказал он.
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