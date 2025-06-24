Пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны, а после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники.

Министр обороны Рустем Умеров раскрыл детали совместного украинско-британского проекта по производству дронов, о котором договорились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Кир Стармер.

Так, согласно сообщению в Telegram-канале Минобороны, инициатива дает возможность британским оборонным компаниям быстро проектировать и производить современные беспилотники в больших масштабах.

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Как отметил Умеров, в течение первых трех лет британская сторона будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов, которые будут изготавливаться в Великобритании.

"Пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. После ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники", - детализировал Умеров.

По его словам, сотрудничество будет способствовать масштабированию передовых технологий, увеличению производства беспилотников и интеграции наших оборонных промышленностей.

Визит Зеленского в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 23 июня, во время визита в Лондон встретился с британским премьер-министром Киром Стармером. Они обсудили внедрение новых санкций против России и развитие оборонного сотрудничества.

Как сообщил после встречи Зеленский, взаимодействие в оборонной сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. Он отметил, что есть хороший результат сегодняшней встречи - дополнительное решение о совместном производстве. Зеленский выразил уверенность, что оно укрепит обе страны.

Зеленский сказал, что также есть договоренности по усилению украинской ПВО.

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